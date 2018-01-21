كيف أنا لزوجي؟

سؤال بسيط لكن معانيه شاملة.. تشمل كل نواحي الحياة.. نعم أحبتي كيف نحن لأزواجنا؟

قضايا الزواج متشعبة وكلٌ يحاجج الآخر بالتقصير.

والمتغيرات شوهت مفهوم السكينة والرحمة بمفاهيم الترف والتقليد وانعدام الحياء، والضغوط التي نضعها على ظهورنا والنهاية موجعة.

والموضوع المنتشر في الفترة الأخيرة، هو تعدد الزوجات والتعليقات الكثيرة بين مؤيد ومعارض ومحب وكاره، والدين الحنيف وضع لهذه المسألة قواعداً وأسساً، وعلماؤنا الأفاضل أشبعوا هذا الموضوع ردودًا وأجوبة.

لكن بعيداً عن كل هذا الجدال، لكل زوجة قرر زوجها أن يتزوج عليها، أن نسألها:

هل أنتِ فعلاً وفرتِ له بيت السكينة والرحمة؟

هل أنتِ كنتِ حكيمة مقدرة لظروفه المادية؟

هل أنتِ فعلاً ملاذاً لعلاج أوجاعه ومشاكله؟

والأهم وبلا خجل، هل أنت ِقائمة بحق العلاقة الزوجية الحميمية على أكمل وجه؟

لأن هذه الأخيرة هي حجة معظم الرجال بأنهم لا يحصلون على حقهم الشرعي بشكل كافٍ.

ولي عتب على بعض أخواتنا العزيزات علينا، ولهن كل التقدير إذ يظهر عليهن العجر والكبر وهن بكامل صحتهن.

أختي العزيزة، لا تقدمي للرجل حجة وبالذات في موضوع الإشباع حتى ولو بالعيون.

حافظي على أناقتك أمامه تسابقي معه بتجديد شبابكِ، ولو أصبحتِ جدة، لأن الرجل مثل الطفل اشبعيه حناناً تمتلكيه وتحصنيه من كل المغريات.

نعم أقدر لكن أيتها العزيزات ضغوط العمل وتربية الأبناء، ولكن هناك طفلاً كبيراً يحتاج لغرفة تجدد فيها حياته، وتنطفئ كل رغباته كي لا يشعلها بطرق أخرى، بذلك صدقيني أختاه ستظلين أنتِ في قلبه وكيانه ما حيا.

وعتبي عليك يا أخي الزوج، البعض منا يطلب مالا يطاق كي يختلق أعذاراً واهيةً لاتهام المرأة بالتقصير، فهي تحتاج أيضاً للطبطبة والتنفيس والراحة.

والرجل أيضاً مطالب بأن يحافظ على نظافته اللفظية والجسدية، فالبعض يدخل لمنزله برائحة كريهة ويصب غضبه على من يقابله بسبب موقف في العمل أو بالشارع أو بجلسة مقهى.



نعم أحبتي، القرارات المصيرية بيدنا نصنعها.

لماذا نصنعها وندعها تذهب للغير وبيدنا المفتاح؟



المعادلة سهلة فقط منزل يشبع وانتهى.