جولة في أغلى البطولات

جولة الدور الـ 16 تأتي بعد إقفال موسم الانتقالات الشتوية والذي لم يشهد العديد من التعاقدات ذات الصيت الكبير في صفوف المواطنين، باستثناء انضمام النجم الدولي أحمد خليل إلى صفوف الزعيم العيناوي في صفقة انتقال حر، وتغييرات محدودة في الأجانب أبرزها في صفوف الشارقة والجزيرة، وتأتي كذلك بعد الجولة رقم 12 من دوري الخليج العربي، لذلك تسعى الفرق الكبيرة لكسب المزيد من الثقة والهدوء والاستقرار وتنفس الصعداء بعمق، ولكن عليها أن تكون شديدة الحذر من المفاجآت المدوية لأنها سمة لا تفارق مباريات الكأس.

بطولة كأس رئيس الدولة والتي تقام مباراتها النهائية مع ختام الموسم، دائماً ما تكون هدفاً للفرق التي تقلصت حظوظها في المنافسة على بطولة الدوري، وتسعى من خلالها لإرضاء جماهيرها وحجز مقعد آسيوي وأن تكون طرف لقاء السوبر والذي عادةً ما يكون في بداية الموسم، إنها بطولة لها دوافع وحوافز عديدة والكل يريد أن يقطف ثمارها.

التنافس الشريف والروح الرياضية والحضور الجماهيري في أغلى البطولات هي أقل ما يمكن تقديمه لقائد سخر كل الإمكانيات ليكون شعبه أسعد شعب.