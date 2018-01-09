فضية خليجي 23

بينما رأى البعض الآخر أن المشاركة كانت ضعيفة وكشفت العديد من العيوب في صفوف منتخبنا الوطني أهمها العقم الهجومي حيث لم يستطيع الأبيض التسجيل إلا هدفاً واحداً جاء من ضربة جزاء سددها علي مبخوت، واختفاء الأداء الفني المعروف و الذي كان عليه الأبيض في السنوات الماضية من حيث التحكم والسيطرة والاستحواذ والضغط العالي والكرة الهجومية التي اتسم بها الفريق، و الاعتماد على الأسلوب الدفاعي فقط في أحداث و مجريات المباراة.

بين هذا وذاك أقول، إن المشاركة في خليجي 23 أوضحت لنا اختفاء ملامح الأبيض الكروية الجميلة التي تعودنا عليها في الفترة الماضية، وأن هناك هبوطاً كبيراً في المستوى الفني لأكثر من لاعب نعتبرهم من ركائز المنتخب، وضعف التجانس بين الخطوط الثلاثة، وأن اختيار الجهاز الفني الحالي لم يكن موفقاً ويحتاج لإعادة النظر، لأنه ألغى المرحلة السابقة والتي استغرقت قرابة 8 سنوات في بناء العمود الفقري لهذا الفريق وطريقة الأداء التي يعتمد عليها، وحقيقةً لا نعلم أي مدرسة كروية يريد اتحاد الكرة أن يعتمد، فالمنتخبات السنية تقودها مدارس أوروبا الشرقية وهي تختلف تماماً عن المدرسة الإيطالية أما إذا نظرنا إلى الأندية والفكر السائد في الدوري فهي لا تحبذ هذا و لا.

تطبق أسلوب "الكاتيناتشو"، الذي يعول عليه كثيراً مدرب المنتخب الحالي، لذلك يجب على القائمين بشؤون المنتخب تدارك الأمر قبل البكاء على اللبن المسكوب في آسيا 2019.

أهم عوامل نجاح أي منظومة، العمل بروح الفريق الواحد وعدم الاهتمام بالجانب الشخصي بصورة تفوق المصلحة العامة للمنظمة والقدرة على إعداد التقارير الدورية والتي يتم فيها تقييم سير الإنجاز ومدى سيرها في الطريق الصحيح نحو أهدافها!