التعليم المركّز بسلاسة ...

هذا هو التعليم ببساطة ودون تعقيد ولا تشويش، ولا نريد التسرع والاستعجال لأن سوق العمل يريد الكفاءة والعقول النيرة المرنة المتفتحة المطلعة التي تعلمت بفهم وتستطيع النقاش والحوار والتحليل والقيام بأبحاث محددة، لا بعقول محشية بالمعلومات فقط وغير قادرة على الحوار والبحث حيث تصطدم بالواقع العملي فتجده غريبا عليها، وقلما يستطيع منهم الانخراط بذاك النسيج.

وحينما نقول التعليم المركز نعني أن تكون المناهج مترابطة المحتوى وتركز على زرع القيم وتتلاءم مع الواقع ومع ديننا وبيئتنا وتاريخنا الواقعي.

وحينما نقول مبسط نعني أن يقوم المعلم بإيصال المعلومات من واقع الفهم والقناعة، وبالتالي ينعكس على أدائه داخل الفصل وبأقل مجهود من خلال التوجيه المستمر بالطرق العملية والتأكيد على الفهم بالوسائل المساعدة أثناء الحصة.

وحينما نقول القراءة والنقاش نقصد توسيع مدارك الطلاب وحثهم على البحث العلمي العملي والقراءة والأهم هو النقاش وفتح باب الحوار.

نعم أحبتي، رغبتنا بأن يكون أبناؤنا أذكياء، أمر جميل لكن تخيلوا لو ركزنا وسهلنا وناقشنا ماذا سنجني؟