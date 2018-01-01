باختصار... صباح الخير 2018

ندخل عاماً وقد تغيرت به الأرقام ولكن الأنام هم الأنام، بينهم قاتل ومقتول، بينهم خائن وأمين، وبينهم قلم وسكين وبينهم جبناء وأبطال، وبينهم عاق وبار، وبينهم أسرار وأسرار وازداد التشويش، وتناثر الغبار وغُيبت عقول الصغار، وتلوث النهار لكن نوره سيظل ساطعاً مهما فعلوا.

وأدعو الله وأقول يا صباح يوم العام الجديد، أتمنى أن تكون أيامك خيراً، وأن ينتشر الحق مهما صار ومهما سيجري، ونحن للحق سنجري لأن ديننا الإسلام دين التسامح، علمنا التفاؤل بالخير نجده أمامنا علمنا أن الابتسامة بوجه أحبتنا صدقة، وعلمنا التعايش لا التناحر وسفك دماء الأبرياء، بل نحن برآء ممن تلبسوا بثوب ديننا من ذوي العقول النكرة.

صباح الخير مجدداً لكم يا قرائي الأعزاء من هنا من دولة الإمارات العربية المتحدة دار زايد الخير وخليفة العطاء من هنا من الشارقة من شمس سلطان الأمان والحب والعلم ومصدر التاريخ وسالف الزمان، لكم مني أجمل تحية وباقة يعطرها أنفاسكم بعبقها الزهري.