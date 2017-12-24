حقيقة أخي المواطن..

وهنا يكون دور المواطن في فهم ما يدور حوله من تغيرات وتموجات تصب في صالح الوطن والمواطن والمقيم على أرضنا المعطاءة والمتجددة.

فنحن أخي الحبيب لو نعود لتأسيس دولتنا منذ بداية السبعينات نجد تشابهًا كبيرًا لما يحصل اليوم، فقد أشركنا الشركات في عدة قطاعات مثل النفط والصحة والتعليم وإنتاج الكهرباء وغيرها، لوضع النواة الحقيقية والاستفادة من خبرات الآخرين في جميع المجالات خلال تلك الفترة للنهوض بدولتنا، دولة ذات مؤسسات وأنظمة متطورة تجعلنا من أسرع الدول نموًا، لها دور فعال بين مصاف الدول.

وهذا بالفعل ما حصل، وخفت بعدها تلك العقود واعتمد المواطن على قدراته وعلى أخيه المقيم في إدارة المؤسسات.

هنا السؤال يطرح نفسه لماذا عادت تلك الموجة من جديد؟ هذا من وجهة نظري المتواضعة أن كل المتغيرات مدروسة، ويجب علينا استيعاب تلك المتغيرات، وكذلك الفكر يتغير حسب الظروف المحيطة به.

فنحن جزء من هذا العالم، ويجب المحافظة على مقدراتنا وتنميتها وتنوعها للأجيال القادمة، "ابني وابنك وحفيدي وحفيدك".

ولا شك، مثل ما يفكر الأب في مستقبل أبنائه بتأمينهم علميًا، كذلك دولتنا تفكر بشكل متجدد، فهي كالأب لجميع الأجيال.

نعم فترة التسعينات وأول الألفية تختلف عن الآن، ولكن التحديات اليوم تضاعفت والمسؤوليات كذلك تضاعفت وتسارعت وتيرة التنافس من حيث تنوع المصادر في الإنتاج الذاتي والمخرجات الرقمية والانفتاح.

زمان كان التاكسي بلا تكييف، اليوم يوجد التاكسي الجوي، ويجب علينا استيعاب الدرس، ولكن هذه المرة بشكل أعمق، خذ الخدمة بجودة مميزة وبنظام مريح تدفع من خلاله الرسوم المدروسة، نعم المدروسة، وكلنا ثقة بذلك لأن حكومتنا الرشيدة عندما تتخذ الخطوات تهدف بذلك إسعاد كل من يعيش في أرض السلام والأمان والتعايش، فكل ما علينا هو فهم الأمور ووضعها بإطارها الحقيقي فما أكثر المتربصين وما أكثر المخربين، حفظ الله دولة الإمارات قادةً وشعبًا.