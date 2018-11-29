يوم الوطن.. سيرة إماراتية

لليوم الوطني الإماراتي خصوصيته ومكانته في قلب كل العرب، حيث ينقل رسالة اتحاد الإمارات إلى العالم بما تحمله من معاني الوحدة، واللحمة الوطنية والولاء، نسجتها سبع إمارات يجمعها وطن واحد بعلم واحد، وقلب ينبض عشقاً وانتماءً، أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وسار على نهجه حكام الإمارات أطال الله بأعمارهم.

في هذا اليوم، ونحن نحتفي بالوطن نقف إجلالاً وإكراماً لأصحاب الهوية الإماراتية.. الشهداء الأبطال.. أحفاد زايد.. سياج الاتحاد والأمة.. رفاق سلاح العدل والحق.. الذين تسابقوا على بذل الأرواح، وإعلاء راية الحق من أجل حاضر ومستقبل الأجيال، نستذكر من اختاروا ميادين العز والشرف.. الذين لبوا نداء الجهاد، وضحوا بالغالي والنفيس، ليجودوا بدمائهم من أجل أن تقر عيون الضعفاء، ويسود العدل، ولضمان مستقبل آمن لوطنهم وأمتهم.. سطروا بتضحياتهم صفحة إماراتية عنوانها البطولة، وفق قيم اتحادنا، ونهج دولتنا بثوابتها الإنسانية، والقومية المرتكزة على الكرامة، وتحقيق العدل ومحاربة الظلم في كل بقاع الأرض.

يوم الوطن.. ويوم الشهيد.. سيرتان إماراتيان بامتياز تحملان نهج دولة مسؤولة وملتزمة بمساندة الإنسانية متجاوزةً بمآثرها حدودها الجغرافية لتنشر في كل بقاع الأرض معاني التضحية، والشهادة والإيثار، فتشكل بذلك نموذجاً للعطاء والوطنية، والقومية والدفاع عن قضايا الأمة، ونصرتها ليخلدها التاريخ سيرة شرف عطرة تفخر بها الأجيال من كل الأعمار وفي كل بقاع الأرض.

عند الحديث عن يوم الوطن، فإننا نسرد إنجازات تجاوزت عمر الاتحاد، وكبرت لتصل الفضاء، ووضعت خريطة عمل لا حدود لعطائها أساسها الإنسان، لتبشر بمستقبل مزدهر حافل بالعديد من الإنجازات في كل القطاعات، وترسخ اسم الإمارات على رأس قائمة البلدان.

نبارك لنا ولوطننا وأمتنا عيد اتحادنا.. ونجدد عهدنا بالولاء والانتماء لثرى الوطن وقيادته.