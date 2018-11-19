عظمة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم

فنسبه خير نسب، إذ ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم، فهو شريف، وآباؤه طاهرون، وأمهاته طاهرات، فهو من صميم قريش التي لها القدم الأولى في الشرف، وعلو المكانة بين العرب.

نشأ في بلد كريم مكة، التي تُعد أحب البقاع إلى الله، وكان عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في كل شيء، فكان رحمةً مهداةً، يدعو إلى كل خلق جميل، يدعو إلى العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والحلم، والتواضع، والجود، والحياء.

اتصف صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة، والرفق بالضعفاء، والعفو، والعفة، والوفاء بالوعد، ورعايةِ العهدِ، وضبط النفس، وكظمِ الغيظِ، والامتناع عن الغلظة والفظاظة، كما حث على تطهيرِ القلب من الأحقاد، والإعراض عن الجاهلين، وترك المجادلة.

وكان صلى اللهُ عليه وسلم مُشْرِقَ الوجهِ، دائمَ البشر، لينَ الجانب، ليس بفظٍ، ولا غليظٍ، ولا صخابٍ، ولا فحاشٍ ولا عيابٍ.

وكان صلى الله عليه وسلم خير الناس وخيرهم لأهله، طيباً في كلامه، وحسن المعاشرة لزوجاته، فيعاملهن بالإكرام والاحترام، ويُحسن إليهن، ويرأف بهن، ويتلطّف ويتودّد إليهن، ويمازحهن ويداعبهن، يقيم العدل مع القريب، والبعيد، والعدو، والصديق، وإذا مر بالصبيان يسلم عليهم، وإذا سمع بكاء الصبي خفف في الصلاة مخافة أن تفتتن أمه.

كان يجيب دعوة الحر، والعبد، والغني، والفقير، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر، متواضع مع المؤمنين، يقف مع العجوز، ويعطف على المسكين، ويصل البائس، ويواسي المستضعفين، ولم يعرف قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادماً له، ولا امرأة، بل كان يعفو، ويصفح، ويسامح.

من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان عبداً لله شكوراً، يعبد ربه فيطيل حتى تتفطر قدماه، هذه بعضٌ من بحر أخلاقه، وأوصافه، فحق أن يكون خير الناس وأعظم البشر.