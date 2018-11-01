الشارقة......قصة ثقافية يرويها الزمن

في أكبر تجمع للكتاب، تستقبل الإمارة الباسمة الملايين من الزائرين لمعرضها الثقافي العلمي، إنّه معرض الشارقة الدولي للكتاب، هذا الحدث الذي يطل علينا في كل عام حاملاً معه رقيّ الثقافة، والعلم، ويروي قصة مدينة تنافس مدن العالم، بحيث تتوالى الإنجازات، لتكرّس مكانة الشارقة على خارطة العالم، بهمّة عالية لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فالكتاب مُصان ومكانته خالدة.

في الدورة الـ 37 من المعرض تُجدد الشارقة التزامها الراسخ بالكتاب، ثروة الأمة وكنزها الثمين، ونافذة العالم المشرق وطريق المستقبل ودرب الحياة، كما يقدم المعرض ثقافات متنوعة من خلال ملايين العناوين والكتب، ليفتتح فصلاً جديداً من فصول الثقافة، ويكتب نجاحاً منقطع النظير حققه عبر دوراته السابقة.

فالعمل الدؤوب والجهد المستمر هو أيقونة نجاح لكل دورة من دوراته، حيث تقدم الشارقة كل عام نموذجاً يحتذى به، وتلفت نظر العالم إليها، فشغف القراءة لا ينتهي، فالصباح جميل بافتتاح "معرض الكتاب".