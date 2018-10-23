الأصالة والمعاصرة تجتمعان في لوحة واحدة

وتعتبر المباني في إمارة الشارقة منارات ثقافية وحضارية، تعكس الصورة المشرفة للهندسة المتقنة، إذ تسهم في تعزيز الرسالة الحضارية للإسلام بمد جسور التقارب الثقافي والحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

وتُمازج تصاميمها التراث الإسلامي بمختلف أنماطه مع الطابع الجمالي والفني للعمارة الحديثة بأنواعها المتعددة، مؤكدةً على الهوية الإماراتية المحلية في جميع مراحل البناء سواء الداخلية منها أو الخارجية.

يُعايش سكان الشارقة هذه النهضة الحضارة، إذ بلغ عددهم نحو 1,4 مليون نسمة وفقاً لإحصائية عام 2015، حيث تشهد الإمارة نمواً كبيراً، يتجلى بالتمدد العمراني والتنوع الاقتصادي حتى أصبحت الوجهة المفضلة للكثيرين.

فلقد تنوعت مبانيها ما بين مبانٍ عمرانية تخدم الدوائر الحكومية والمجتمع مع مرافق ومنشآت خدمية، حيث تجاوز عدد مساجدها الألفي مئذنة، كما تتمتع بصروحها الخلّابة ونصبها التذكارية، إذ يحكي كل جزء منها تاريخ الإمارة، فالشارقة تحوي على امتداد أراضيها الشاسعة ما يقارب 16 نصباً تذكارياً و36 نافورة تتدفق مياهها لتعكس الابتسامة على وجوه القاطنين فيها، كما تنتشر في رباها المروج الخضراء ليصل عدد الحدائق إلى ما يوازي 100 حديقة.

هذه الشواهد الحضارية والمعمارية التي استُخدمت فيها أساليب بارعة، وجرى الاهتمام فيها على التفاصيل الدقيقة، تنم عن الذوق الفني الرفيع، وتمثل بمجموعها ازدهاراً تبعث على الفخر والاعتزاز، كما تتجلى فيها روعة الخطوط والكتابات المنقوشة من آيات قرآنية وأشكال هندسية متداخلة بالغة الدقة والإتقان مع زخرفة واجهات الأبواب والنوافذ، وجدران الغرف، وقاعات المباني المعمارية.

هكذا تبدو الشارقة الإمارة الشاهقة والمشرقة بكافة مجالاتها تحفةً، تُلفت الأنظار في كل معلم من معالمها، وتسحر العيون في كل جزء من تفاصيلها.