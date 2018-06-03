الشارقة تحقق قفزات نوعية في حماية البيئة

وبالاعتماد على توجيهات سموه، وتنفيذاً لرؤيته، استطاعت الشارقة خلال السنوات الماضية، أن تحقق قفزات نوعية في هذا الجانب، سواءً من خلال انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، أو عبر المبادرات، التي تقوم بها من أجل حماية وصون التنوع البيولوجي، وهو ما استدعى القيادة الرشيدة إلى سن القوانين والتشريعات الخاصة بالبيئة، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنوع البيولوجي.

ولم يكن الاهتمام بالبيئة وصيانتها أمراً قاصراً على إمارة الشارقة فقط، وإنما امتد ليشمل دولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها، التي نحتفل فيها بإنجازات والدنا المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه" في مختلف المجالات، وعلى رأسها البيئة.

فبفضل إيمانه بأهمية وضرورة المحافظة عليها، تمكن من تحويل الصحراء إلى واحات جميلة، واجتهد، رحمه الله، لتوفير كل ما تحتاجه البيئة من مقومات، لإيمانه الراسخ بأنها إرث للأجيال المقبلة.

بذلت الشارقة جهوداً كبيرة في مجال حماية البيئة، ولأجلها دشنت العديد من المحميات الطبيعية، وعملت على حماية أنواع كثيرة من الحيوانات، والنباتات المهددة بالانقراض.

في نفس الوقت، اتخذت فيه الإمارة العديد من التدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية بهدف صيانة الموروث البيئي المحلي.

وساهمت توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في رفع مستوى الاهتمام بحماية البيئة المحلية، على اختلاف أشكالها وأنواعها، وأسهمت في توسيع رقعة المحميات الطبيعية في الإمارة، وذلك بفضل دعم سموه اللامحدود للبيئة ولكل المشاريع التنموية أو السياحية المتصلة بها، وهو ما مكن الشارقة من تحقيق إنجازات كبيرة.

لتشكل المحميات الطبيعية، بعد اعتماد إنشاء محميتي المدينة الطبيعية وجبل بحيص في منطقتي المدام ومليحة، نحو 9.5% من مساحة الإمارة، وبالطبع فإن هذه المساحة لا تزال مرشحة للارتفاع بعد استكمال العمل في محميتي واجهة البحر في خورفكان، وسد الرفيصة في وادي شي.

إن الحديث عن منظومة العمل البيئي الذي تعتمده الشارقة، يقودنا للحديث عن منظومة المحميات الطبيعية، والمناطق البيئية، التي تمتلكها الإمارة، وجعلت منها منارة ثقافية، وبيئية مهمة، على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي أيضاً.

خاصة وأن الشارقة تمكنت عبر استراتيجيات العمل البيئي، التي تعتمدها من تحويل التحديات البيئية والمناخية، إلى فرص لدفع عجلة التنمية المستدامة، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يُمكن لمسه في طريقة عمل هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة.

إذ أسهم إنشاؤها في عام 1998، بإحداث نقلة نوعية في مقومات استراتيجية الشارقة للبيئة، معتمدة في ذلك على الثوابت الاستراتيجية التنموية، والبيئية لصاحب السمو حاكم الشارقة.

لقد عملت الهيئة، ولا تزال على رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على البيئة، وصون التنوع الحيوي والبيولوجي في الإمارة، إلى جانب تنمية الوعي، والثقافة البيئية لدى أفراد المجتمع، من خلال حملات التوعية التي تقوم بتنفيذها على مدار العام، والهادفة إلى تقوية الصلة بين أفراد المجتمع والبيئة المحيطة بهم، الأمر الذي يسهم في التقليل من مسببات التلوث ويزيد من مستوى المحافظة على الحياة البيئية في الشارقة.

التي تتميّز بتنوعها البيولوجي، وبامتلاكها لأنواع مختلفة من البيئيات، بدءاً من الصحراوية وليس انتهاءً بالبحرية، وهو ما يستدعي منا العمل جميعاً للمحافظة على هذا التنوع، من خلال اتباع القوانين والتشريعات الخاصة في هذا المجال، والتي تم سنها للحد من المخالفات التي قد يرتكبها بعض أفراد المجتمع بحق البيئة.

إن ما تمتلكه الشارقة من محميات طبيعية، دليل على طبيعة التنوع البيولوجي والبيئي الذي تمتاز به، لا سيما وأن معظم المحميات المقامة في الإمارة تتشارك فيما بينها بصفة "الندرة" ليس في عددها، وإنما في طبيعة ما تحتويه من حيوانات وطيور ونباتات مهددة بالانقراض، فمثلاً تضم محمية واسط، أكثر من 198 نوعاً من الطيور المختلفة، إلى جانب أنواع مختلفة من الثدييات والزواحف، والحشرات النادرة.

في حين تعج محمية جزيرة صير بونعير، بأنواع مختلفة من الزواحف والقوارض، والطيور المقيمة والمهاجرة، والمخلوقات البحرية، وهو ما حولها إلى معلم بيئي وثقافي وتاريخي أيضاً، نظراً لطبيعة الاكتشافات التي عثر عليها في الجزيرة، والتي تعود إلى 3500 سنة قبل الميلاد.

فيما تعد محمية كلباء ملاذاً آمناً لتكاثر الأسماك، خاصة خلال مراحل نموها الأولية، كما أنها تعتبر موطناً لأندر أنواع الطيور، والأسماك، والنباتات، وكذلك لثلاثة أنواع من السلاحف النادرة، هي: السلحفاة الخضراء، وذات الرأس الكبير، وذات

المنقار.

بينما يعتبر مركز كلباء للطيور الجارحة، الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، فهو موطن لـ 50 نوعاً مختلفاً من الطيور الجارحة، بما في ذلك 14 نوعاً تتخذ من المركز موطناً دائماً لها.

ويُمكن القول، أن ما تمتلكه الشارقة من خبرة عريقة في مجال صون التنوع الحيوي، مكنّها من المساهمة في دفع عجلة الجهود الدولية الخاصة في هذا المجال، حيث تعمل الإمارة دائماً على استغلال الفرص المتاحة أمامها، لاستعراض القضايا البيئية ومناقشة التحديات التي تواجهها، ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها، من خلال المؤتمرات والفعاليات التي تقوم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بتنظيمها سنوياً.

الأمر الذي سمح لنا بتبادل الأفكار والمعلومات مع العديد من الجهات الدولية والمحلية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بقضايا التنوع الحيوي، والأنواع الموجودة في منطقة شبه الجزيرة العربية تحديداً، وهو ما مكننا من تأسيس قاعدة معلوماتية وبيانية ضخمة في هذا الإطار.

إن تطوير القطاع البيئي والاهتمام به، بات ينعكس بشكل إيجابي على بقية القطاعات الحيوية الأخرى في إمارة الشارقة، وعلى رأسها قطاع السياحة، حيث تحرص هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، من خلال تعزيز علاقتها مع الجهات والمؤسسات المحلية، على تشجيع "السياحة البيئية"، والتي نسعى من خلالها لتحويل الإمارة إلى وجهة خالصة لعشاق الطبيعة، وزوار المحميات الطبيعية.

حيث أصبح بإمكان زوار الإمارة وسكانها التعرف على البيئة المحيطة بهم، والأنواع التي تضمها من خلال زيارتهم لمجموعة المحميات الطبيعية الموجودة في الشارقة، والتي تتيح للجميع فرصة متابعة حركة الحيوانات والزواحف والطيور عن قرب.