ملتقى الشارقة للخط.. ميدان حافل بالإبداع

إن ملتقى الشارقة للخط يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبفضل توجيهات سموه ومتابعته الدقيقة منذ لحظات التأسيس، يحظى الملتقى بعوامل نجاحه؛ فيحقق الأهداف المرجوة منه، والتي تشكل جزءاً هاماً من المشروع الثقافي للشارقة، وحوارها الحضاري مع العالم، فالشارقة ومن خلال الفعل الثقافي الذي تؤديه في مختلف جوانب الحياة فيها، لا يقتصر دورها على بناء الفرد والتفكّر بآفاق مستقبله فحسب، إنما تنشد أيضاً رفد الحضارة الإنسانية بثقافاتنا، فيما يرمي إلى تعزيز رقي الشعوب عبر المعرفة والإبداع.

وبالطبع فإن ملتقى الشارقة للخط وانطلاقاً من استراتيجيته وخططه التنفيذية والإجرائية إنما يقوم بدوره ضمن توجهات الشارقة، وعينه على الارتقاء بالذائقة الجمالية وبفنون الخط العربي الأصيل والمعاصر، إلى جانب حرصه على تكريم المبدعين من الخطاطين، ممن لهم بصماتهم على صعيد تطوير الفنون الخطية وترسيخ مكانتها، من خلال إبداعاتهم وإضافاتهم في حيّز الابتكار وتقديم الجديد، كاشفين عن طاقات الحرف كعنصر بصري مؤثر في الفن والجمال، يضاف إلى ذلك تأكيد الملتقى على الجهود المهمة التي تقوم بها بعض الجهات الثقافية في إطار تمكين الفنون، وتطوير الأدوات الضامنة للتجديد فيها، وتوظيفها والحفاظ على التراث الخاص بفن الخط العربي، كالمتاحف والمؤسسات، العربية والأجنبية، والتي تعنى بالخط وفنونه، إضافة إلى الأفراد من خطاطين أو ممثلين لهذه الجهات، ولهذا فهو يخصّهم بالتكريم كضيوف شرف في الملتقى.

تحصد الأعمال الفنية المتميزة في الخط العربي الأصيل والمعاصر، إضافة إلى التجارب التشكيلية الدولية التي تتناول الحرف كمفردة بصرية، تحصد جوائز مسابقة المعرض العام، والتي تُعلن في كل دورة من دورات الملتقى خلال حفل الافتتاح الذي يتضمن تكريم كل من الفائزين والمكرّمين ولجنة التحكيم التي تتألف من خمسة أعضاء نقاداً وخطاطين.

إن محتوى المعرض العام بجانبيه الأصيل والمعاصر يعرض في متحف الشارقة للخط وجواره ضمن ساحة الخط التي تتربع قلب الشارقة، وتستضيف الساحة أيضاً المعارض الفردية في بيوت الخطاطين، بيت الخزف، مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، ودار الندوة، بينما تستضيف فضاءات متحف الشارقة للفنون المعارض الفردية في التشكيل الحروفي ضمن العروض الحداثية والمعاصرة في الملتقى.

وكما هو معتاد في سياق الملتقى فإن الجانب التنظيري والبحثي والذي يمثل جانباً هاماً من النقد الفني يتمتع بحيز مهم في كل دورة يعقد فيها، ويتمثل هذا الجانب في الندوة الفنية التداولية، والتي يتباحث فيها ستة مشاركين أو أكثر ضمن محاور معينة، ويتم توثيق أوراق الندوة البحثية في الكتاب الذي يحمل عنوان هذه الندوة، كما يعكس اللقاء الحواري المفتوح والعديد من المحاضرات التي يتم تنظيمها طيلة فترة الملتقى هذا النشاط النقدي.

في الختام أشير إلى أن الملتقى يتطلب المزيد من التحضيرات والإجراءات التي تستغرق مراحل من العمل، وزمناً طويلاً، يقوم بها على مدى عامين فريق من اللجان المتخصصة، تتكامل جهودها بشكل متناغم لتُتَوج نهاية المطاف بتنظيم الملتقى في حلته التي تعكس ألق الشارقة، عبر المبنى والمعنى المتكامل، من خلال المضمون والهوية البصرية التي تختص بكل دورة من دوراته، فتعبر جمالياً عن محتواه المتجدد.