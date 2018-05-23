بحكمة القاسمي ... الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين

وحين نتحدث عن أحد إنجازات صاحب السمو حاكم الشارقة واعتماد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" لإمارة الشارقة كمدينة صديقة للأطفال واليافعين، فهي لم تكن إلا نتاج سنوات طويلة من الاهتمام البالغ الذي يوليه سموه باتفاقية الأمم المتحدة، التي تعزز حقوق الطفل في الشارقة وفي كل العالم، وأثر خطوة خطاها قبل ثلث قرن من خلال بناء أول مكتبة للطفل والتي تطورت منذ نشأتها في عام 1985 حتى أصبحت اليوم منتشرة على مستوى إمارة الشارقة، ألا وهي أطفال الشارقة، تلك التجربة الرائدة والاستثنائية على مستوى المنطقة، والتي تفتح 14 مركزاً لاستقبال جميع الأطفال الذين تتراوح فئاتهم العمرية بين 6 إلى12 سنة، للاهتمام بمواهبهم، والإسهام في الارتقاء بثقافتهم وأفكارهم وطموحاتهم، وتوجيههم نحو بناء حضارة المستقبل.

فإن اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالطفل يأتي إيماناً منهم بأن الاستثمار في الطفل هو الاستثمار المثالي الذي يدوم في المجتمع، وبه تتحقق الآمال المنشودة ويتمكن الوطن من مسايرة ركب الحضارة والتقدم الذي يعيشه العالم المعاصر.

وهنا نتعهد لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأننا سنحافظ على هذا الإنجاز الذي ارتقى بطفل الإمارات وأطفال العالم، ونكون طوق أمان لكل إنجاز يحمل اسم دولة الإمارات العربية المتحدة محلياً وعالمياً.