ريادة الأعمال في الشارقة... أملٌ وإنجاز

حيث يفضل هؤلاء الشباب تكوين مشاريعهم الخاصة، مستعينين في ذلك، بما يحملونه من طموح وحماس ورغبة في تحقيق الإنجاز الشخصي، فضلاً عما يتمتعون به من مؤهلات دراسية، وخبرات عملية، بالإضافة إلى خصائص الابتكار والإبداع والبحث عن الجديد والمميز، وبالتالي نجد هؤلاء الشباب ينطلقون في مشاريع خاصة صغيرة أو متوسطة تسهم في تنمية الاقتصادات المحلية التي يعملون بها، وتحقيق الاستثمارات المالية الإيجابية.

لذا كان من الموضوعات المهمة في القمة العالمية الأخيرة للحكومات، والتي عقدت في الإمارات في فبراير الماضي، ضمن محور دور الحكومات في تسهيل مثل هذا التوجه من الشباب كرواد الأعمال، والعمل على تطوير القوانين والتشريعات وتحديثها بما يتلاءم مع هذه الأنشطة المهنية.

ويضع التقرير العالمي لريادة الأعمال "جيدي" الذي يصدره المعهد العالمي للريادة والتنمية في واشنطن، والشبكة العالمية لريادة الأعمال، مجموعة من المعايير المنهجية التي يعتمد عليها في تصنيف الدول، بحسب 14 مؤشراً مرتبطاً برواد الأعمال، من ذلك رصد قدرات رواد الأعمال وإمكانياتهم، وتطلعاتهم وطموحاتهم، فضلاً عن الوقوف على طبيعة البيئة المحلية المحيطة بهم.

وتتضمن البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية السائدة مجالات مثل آليات النفاذ إلى الأسواق العالمية، وشبكات الطرق والمواصلات، والاتصالات المتوفرة في هذه البلدان.

ووفقاً للمؤشر، فإن تحقيق التنمية الشاملة لأي بلد، يقترن بشكل وثيق بمدى توفر مناخ إيجابي، ومحفز لريادة الأعمال، ومدى تبني الدول للمواقف الريادية وقدرتها على تنظيم المشاريع والفعاليات الداعمة، بما ينعكس بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في كل بلد، ذلك أن مثل هذه المشاريع والشركات تعتبر جزءاً لا يتجزأ في منظومة التنوع الاقتصادي.

وبحسب أحدث تقرير أصدره المعهد في نهاية عام 2017، احتلت دولة الإمارات المركز 26 عالمياً من بين 137 دولة، تم رصد مؤشرات ريادة الأعمال فيها، متقدمةً على دول كثيرة منها سنغافورة، واليابان، وإسبانيا، والصين، وماليزيا.

وإن كان هذا يؤكد نجاح الخطط الحكومية في دفع مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، فإنه من ناحية أخرى، يكشف وجود مساحات واسعة وفرص كبيرة لتطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال المحلية، للوصول إلى المراكز المتقدمة عالمياً في هذا المجال.

وتؤمن دولة الإمارات، بأن الابتكار وريادة الأعمال يعتبران من ركائز الاقتصاد الناجح والمستدام، ومن مقومات تحقيق التفوق والريادة الاقتصادية الشاملة، وبالتالي تقوم بتبني المبادرات والمشاريع والتشريعات الرامية لنشر ثقافة التميز والإبداع، والابتكار في ريادة الأعمال.

كما تعمل على توفير المناخ الملائم والقائم على اقتصاد المعرفة والذي يشجع رواد الأعمال الإماراتيين من كلا الجنسين على تأسيس وإنشاء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والأخذ بيدهم نحو تحقيق أعلى درجات النجاح.

وقد تمكنت إمارة الشارقة، أن تحجز لنفسها مكانة متقدمة في دعم رواد الأعمال المواطنين، وتمكينهم من المشاركة في خدمة الأهداف التنموية للإمارة، بما يترجم توجهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير كل ما من شأنه دعم وترسيخ التنمية الاقتصادية في الإمارة.

إذ نجد أن قطاع التنمية الاقتصادية في الإمارة يستحوذ 44% من الموازنة العامة لعام 2018، والتي اعتمدها سموه بزيادة في المخصص المالي لهذا القطاع بنسبة 7% مقارنةً بالعام الماضي 2017، مما يؤكد أن الاقتصاد المحلي في الإمارة يشكل القاطرة الأساسية في تحقيق الأولويات الاستراتيجية الحكومية، وفي قيادة عمليات تطوير جودة وكفاءة الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ومنذ إنشائها عام 2005، تعمل مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" على تهيئة المناخ التحفيزي الملائم لإطلاق ودعم المشاريع الريادية المواطنة، وفي دعم قطاع ريادة الأعمال في إمارة الشارقة عبر تقديم خدمات التمويل والخدمات المساندة لمشاريع الشباب، والحلول المبتكرة، والإبداعية، التي يمكن ترجمتها إلى واقع عملي، مع الأخذ بيدها لتصبح علامات تجارية ناجحة تسهم في تعزيز الناتج المحلي بالإمارة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

وتدرك "رواد" بأن الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، تزخر بجيل ريادي متميز من الشباب الإماراتيين، الذين يمكن أن يَلِجوا أبواب المستقبل، فإنها نجحت في تحفيز قطاع واسع من هؤلاء الشباب لاختيار إمارة الشارقة مقراً لإطلاق شركاتهم الناشئة الخاصة بهم، وفي تذليل التحديات والعقبات التي قد تحول دون تحقيق النجاح المأمول لهذه المشاريع، وخلق علامة تجارية مساهمة في الناتج المحلي للإمارة.