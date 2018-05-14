الخط المباشر... فكر حاكم وقصة إمارة

حيث شرع سموه الأبواب لأبنائه وأصغى إلى قضاياهم في حله وترحاله، ومواطن وثق بوسيلتنا الإعلامية، واتخذها منبراً لتكون صوته يبثّ من خلالها ما أثقل صدره، وهو على يقين بأن صوته مسموع، وحلول مشكلته حاضرة، حتى لو كانت جبال هموم.

والخط المباشر هو نهج إمارة الشارقة، في التواصل البناء، ويعكس رؤية الإعلام الذي وجد لخدمة الإنسان، وتعزيز دوره في التنمية التي لا تتحقق إلا بوجود إنسان سعيد، لا تؤرقه المشكلات والهموم؛ ومسؤوليتنا تكون في البحث عن هموم الناس، وبثها من أجل إيصالها إلى قنوات الحل الصحيحة.

منذ سنوات عدّة عايشنا في برنامج التواصل العمومي "الخط المباشر"، الكثير من القضايا والمشكلات التي طالما شكلت هماً شلّ تفكير أصحابها، وأعجزهم عن ممارسة طقوس السعادة، لتنقلب فور الإفصاح عنها، وإيجاد حلولها إلى أروع لحظات الفرح، نشاطر أصحابها تلك النشوة، التي شكلت نقلة نوعية في حياتهم، وأزالت عنهم تراكمات كانت حلولها مستحيلة بنظرهم.

لقد حقق البرنامج الكثير من أهدافنا، وتمكن من كسر الحاجز بين المواطن والمسؤول، وأوصلنا عبره صوت الجميع، وكل من لا صوت له، ولم نتكبد عناء ملاحقة المسؤولين، أو نلجأ إلى طرق أبوابهم، بل إنهم من طرقوا أبواب البرنامج والحلول بأيديهم.

وكم نشعر بالفخر، ونحن على قدر ثقة قدوتنا بالتواصل، صاحب السموّ حاكم الشارقة، ويزيدنا فخراً عدد الأصوات التي أوصلناها من العامة إلى السلطة، ليجري على أثرها إعداد برامج عمل ووضع خرائط طريق، لمعالجة هموم الإنسان، الذي نعدّه أساس ومرتكز العمل الإعلامي.

ونؤكد استمرارية العمل، وفق ما تفضل به صاحب السموّ حاكم الشارقة، مراراً وتكراراً، بأن صاحب المشكلة على حق، وسنبقى على عهدنا دائماً بأن صوت المواطن، عبر برنامجنا مسموع، وسنوصله إلى الجهة المسؤولة، وحلول مشكلته موجودة؛ ولطالما بادرت الكثير من الجهات والدوائر الحكومية، بطرح الحلول، ونجدها فرصة للثناء على جهودهم.

إن فوز "الخط المباشر"، بجائزة التميز الإعلامي العربي، المنبثقة عن جامعة الدول العربية، استحقاق لكل من وثق ببرنامجنا ونشر قضيته، ولكل من بادر وأسهم في بتر أسباب المشكلة واستئصالها من جذورها.