الشارقة إبداعات شبابية... وحوار حضاري مستدام

انطلقت جائزة الشارقة للإبداع العربي في العام 1997، وتوّجت قرابة 400 مبدعٍ ومبدعة، كما رفدت المكتبة العربية بـ 373 عنواناً في كافة الأجناس الأدبية.



ولاقت تنافساً كبيراً في المشاركات الأدبية، مما يعكس أهمية الجائزة بالنسبة للمبدعين العرب خصوصاً، كما تُعد محركاً للمشهد العربي والثقافي بشكل عام.



وتكشف الجائزة في دورتها الحالية "21" عن 19 مبدعاً ومبدعة في مجالات الشعر، والقصة القصيرة، والرواية، والمسرح، وأدب الطفل، والنقد، وأسماء أدبية صاعدة، مهدت لهم الشارقة الدروب، لكي ينطلقوا إلى فضاء الثقافة العربية الرحب، بل ويتجاوزوه للقاء ثقافي عالمي وحوار حضاري مرتهن بمتطلبات المستقبل الجدلية الوامضة اتساقاً مع سمات العصر الحديث.



فيما نظمت الدائرة ندوةً بعنوان "حوار الحضارات والتقريب بين الشعوب"، بالتعاون مع جامعة "ياجلونسكي" في بولندا، انطلاقاً من رؤية ثقافية - تنويرية أسّس لها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في سياق الالتقاء الحضاري والحوار الثقافي المنفتح على مختلف الآفاق التنويرية، نحو السلام والتقارب بين الشعوب.



تسعى الشارقة إلى إدامة التواصل الإنساني وتجسير العلاقات بين مختلف الأطياف الفكرية وعلى جميع المستويات الثقافية التي تعبر عن انفتاح العالم على منظومة التمازج والتقارب، ذلك أن الثقافة هي السبيل الأمثل لعموم الخير والسلام، وإشاعة الوئام ونبذ الكراهية والعنف والتشرذم الفكري.



ناقشت الندوة دور الحضارة العربية في بولندا، وأنّ "حوار الحضارات والتقريب بين الشعوب" مفتاحٌ لتقليص المسافات، ومرصدٌ نُطلُّ من خلاله على جغرافيات الثقافة والتراث والفنون، وأنّ التعرف على التجربة الايطالية من خلال جامعة "لاسابينسا" في الدورة السابقة، أدى إلى الشغف للاطلاع على التجربة البولندية ممثلةً بجامعة "ياجلونسكي" في بولندا.



كما عرجت الندوة لأهمية اللغة العربية، كأداةٍ للتواصل الإنساني، وللاطلاع على تجربة الترجمة بين اللغتين العربية والبولندية، الأمر الذي يدعو للتقريب والتعريف، والتجسير بين الشرق والغرب في سياق الجهود المبذولة لردم الهوة المزعومة في صعوبة تخطي عتبات اللغة.



والجدير بالذكر، إلى أن فعالية ندوة "حوار الحضارات والتقريب بين الشعوب" التي تنظمها دائرة الثقافة بالشارقة، قد استضافت في العام المنصرم ندوة جامعة "روما لاسابيينسا الإيطالية"، وناقشت دور الشارقة المعاصر في حوار الحضارات "إيطاليا نموذجاً"، وجاءت هذه الندوة لتؤكد دور الشارقة ورؤيتها السامية في تحقيق حوار الحضارات الراقي، والتقريب بين الشعوب بمنابع النور والثقافة.