الشارقة القرائي.. متعة المعرفة

وانطلاقاً من تلك الركيزة الأساسية، التي وضع أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتواصلت بتوجيهات قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تحول المهرجان على مدار أيامه الأحد عشر، إلى احتفالية عائلية، تجتمع فيها الأسرة في أجواء من الأمان والسعادة، على حب القراءة، والسعي في طريق المعرفة، واكتشاف متعة الترفيه، الذي يعزز القيم الإيجابية في نفوس الصغار.

وقد ظلت مبادرات وبرامج المهرجان، تتنامى عاماً بعد عامٍ، لتجمع بين كافة أنواع المعرفة، حيث نجح في استقطاب أبرز الفرق الترفيهية، وأصحاب العروض البهلوانية، والمسرحية، والفنية من مختلف بلدان العالم، في الوقت الذي يدعم برنامجه الثقافي، بالورش التعليمية باستضافة خبراء، وتربويين، ومتخصصين من مختلف المدارس الإبداعية، على صعيد، السينما، والكتابة، والصورة، والتكنولوجيا، والفنون التشكيلية، وغيرها من المسارات الإبداعية والعلمية.

شكلّت كل هذه الجهود رسالةً واضحةً للهوية، التي استطاعت الشارقة أن ترسخها، سواء لدى جمهور المهرجان من الأطفال واليافعين وأولياء أمورهم، أو لدى أصحاب دور النشر والمعنيين بثقافة الأطفال، بأن مهرجانها القرائي يسعى إلى بناء شخصية زواره، في أجواء محفزة للخيال وملهمة للإبداع، كي يكون كل واحد منهم في المستقبل قائداً ينطلق بمجتمعه نحو آفاق الريادة، والتميز في جميع المجالات.

تتأكد كل هذه التوجهات، بالنظر إلى الدورة العاشرة من المهرجان، التي اختتمت فعالياتها مؤخراً، حيث عملنا على دمج منصات الورش التعليمية، والترفيهية، وسط أجنحة دور النشر، ليكون الصغار على مقربة من المادة المعرفية العملية، وما يقابلها من مادة مكتوبة، كما استضفنا عشرات الفرق المسرحية، والفنية، ليقدموا المتعة والمعرفة للزوار، إضافة إلى ما طرحه المهرجان على صعيد الأنشطة التفاعلية سواء في العلوم الطبيعية، أو التطبيقية، أو الفنون، أو الآداب، وغيرها.

وعلى الرغم مما حققه المهرجان على مستوى النهوض بواقع صناعة المعرفة للأطفال واليافعين، على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي، إلا أن كل ما قدمه من جهود، وما حققه، يظل أساسات لتطلعات أكثر اتساعاً، وأهدافاً أكبر على مستوى المساهمة في بناء الإنسان، المؤمن بهويته الحضارية، والمنفتح على مختلف أشكال المعرفة، والعارف لما يميزه من مواهب وطاقات.