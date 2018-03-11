وصية والدنا زايد لم تكن قاصرة على الاستثمار في الإنسان فحسب، وإنما دعانا إلى مد يد العون والخير له.

بلا شك، إن تفوق الأمم والمجتمعات يقوم على سواعد أبنائها، وإبداعاتهم، في المجالات المختلفة، وقد استطاع أبناء زايد الخير أن يحدثوا في أرضهم تنمية شاملة، متسلحين بالمعرفة والعلم، اللذين، لطالما حثنا عليهما والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وكذلك أصحاب السمو حكام الإمارات، الذين سعوا معاً لتكون الإمارات أرضاً حاضنة للعلم، ولكل أشكال الابتكار، وبيئةً جاذبةً للاستثمارات الاقتصادية والمعرفية، والأيدي العاملة المدربة، التي باتت تعيش في بيئة صحية، توفر لها سبل الأمان والأمن، والسلامة في كل القطاعات، ولعل ذلك ما يفسر سبب إقبال معظم جنسيات العالم على الإمارات، ورغبتها في العيش على أرضها.



عندما فتحت الإمارات أبوابها أمام العالم، لم يغب عن عينها وضع القوانين الخاصة التي تنسجم مع منظومة القوانين والأعراف الدولية، وتهدف إلى تنظيم طرق العمل، وأوضاع العمالة، بحيث تكفل لهم العيش في بيئة سليمة، قادرة على حماية حقوقهم، وإدخالهم في منظومة المجتمع، الأمر الذي انعكس على الواقع، من خلال النهضة العمرانية والاقتصادية والحضارية التي تعيشها الإمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

المحافظة على حقوق الإنسان وصيانة كرامته، مهمة حملتها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، إذْ تستنير رؤيتها على هدى و فكر و رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي طالما وجهنا إلى ضرورة الاستثمار في الإنسان، والمحافظة على حقوقه، بغض النظر عن دينه، أو جنسيته، مما ساعد في تعزيز بيئة العمل المثالية بإمارة الشارقة، مع مراعاة ضرورة بث الوعي بين جموع العاملين، الذين يعيشون على أرض الشارقة، وتثقيفهم، واطلاعهم على القوانين والتشريعات والعادات وتقاليد مجتمعنا المحلي.

لقد سعت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، إلى تحقيق ذلك، من خلال مخاطبة هذه الفئات بلغاتها، ولهجاتها المختلفة، ضمن جملة اللقاءات التي نعقدها بشكل مستمر مع هذه الفئة، والحرص على إشراكها في كافة المناسبات والفعاليات الوطنية والعالمية، التي ساعدتنا على بناء جسور الثقة معهم، ونعمل بين ثناياها، تقديراً لهم ولجهودهم في المشاركة ببناء النهضة الحضارية والعمرانية في الإمارة، ندرك بأن حماية حقوق الأيدي العاملة، وأرباب العمل على حد سواء، تشكل إحدى الأسس المهمة في استقرار المجتمع، التي طالما حرص عليها صاحب السمو حاكم الشارقة وحثنا على صيانتها.

وبلا شك إن توفير بيئة عمل مبدعة في الشارقة، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، سيساهم في بناء هذه البيئة وتوسيع أفاقها، كما سيساعد أيضاً على وضع استراتيجيات وسياسات مستقبلية من شأنها تطوير معايير العمل، وتعمل على نشر الوعي لدى الفئات العاملة، بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والحقوق والمعايير الخاصة بالعمل.

إن حملة المسح الميداني، لمساكن العمال في إمارة الشارقة، والتي بدأت الهيئة في تنفيذها خلال العام الماضي، بهدف التعرف إلى جميع أنواع المساكن العمالية في الإمارة، وتحديد مواقعها، تحمل إشارات مهمة، قادرة على منحنا المعرفة الكاملة عن أوضاع هذه الفئة، وتمكننا من إصدار إحصاءات دقيقة عنها، وعن عدد العمال المقيمين فيها، إضافة إلى التعرف على أعداد هذه المساكن، من حيث كونها مساكن مشتركة أو منفردة، أو يستخدمها المالك وكذلك نوعيتها، ومن حيث كونها دائمة أو مؤقتة وكذلك تحديد ووضع رموز "النظام الشفري المتسلسل" المخصص لمباني سكن العمال ليسهل التعرف عليها لاحقا من جهةً، ومن جهة أخرى نعتزم في الهيئة أن نطلق حزمة من المبادرات والفعاليات والورش التثقيفية، والرياضية، والصحية والترفيهية على مدار العام، سَتُنظم خصيصا لهذه الفئة من العمالة وبناء على احتياجات العمال.

ختاماً، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على جهوده الحثيثة في متابعة أعمال الهيئة، والاهتمام بفئة العمالة وإعطاء كل ذي حق حقه.