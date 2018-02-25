ملامح الثقافة

والسؤال المطروح، ما هي مصادر الثقافة؟

مصادر الثقافة هي (المكتبات، المتاحف، الجامعات، المعاهد، المسارح، البرامج الثقافية، المعالم التاريخية، القاعات المتخصصة، وصالات العرض).

ويمكن تفصيلها بالآتي:

المكتبات: ويقصد بها المكتبات العامة، الخاصة، التخصصية، التفاعلية، والافتراضية.

المتاحف: التاريخية، الأثرية، الفنية، العلمية، الإثنولوجية، الطبيعية.

المراكز: الثقافية، الفنية، العلمية.

البرامج: الثقافية، الفعاليات، المهرجانات، الأنشطة المتخصصة.

القاعات المتخصصة: المسارح، الأوبرا، وغيرها.

صالات العرض: السينما، صالات عرض الفنون البصرية.

وهذه مجتمعة، وبشكل نوعي، يجب أن تتواجد في كل مدينة، تسعى ضمن سعيها الحضاري والحداثي، إلى إيجاد مجتمع مثقف متحضر وراقي.

فالمدينة التي لا يوجد بها على الأقل مكتبةً عامةً ومتحفاً، وجامعةً أو كليةً جامعيةً، معهداً تخصصياً، مركزاً ثقافياً، برامجَ ثقافيةً، أو مباني تاريخيةً، قاعات فنية متخصصة، ومسرحاً، هي مدينة تفتقر إلى مقومات التحضر والثقافة، فليس بالأبراج والبنايات فقط ترتقي الشعوب.

فتعريف الثقافة، في معجم الطلاب: بمعنى ثقف: أي صار حاذقاً ماهراً، وفي معجم الوسيط: ثقَّف الشيءَ: أقام المُعوَجَّ منه وسوّاه، ثقَّف الإنسان: أدّبه وهذبه وعَلَّمه، وفي معجم الغني ثَقُفَ: ثَقُفْتُ، أثْقُفُ، مصدر ثَقَافَةٌ، ثَقُفَ الرَّجُلُ: صَارَ حاذِقاً فَطِناً مَاهِراً مُتَعَلِّماً.

وفي موسوعة ويكيبيديا عُرّفت الثقافة (..و لطالما استعملت الثقافة في عصرنا الحديث هذا للدلالة على الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي للأفراد والجماعات، فالثقافة لا تعد مجموعة من الأفكار فحسب، ولكنها نظرية في السلوكِ، مما يساعد على رسم طريق الحياة إجمالاً، بما يتمثل فيه الطابع العام الذي يتصف به شعب من الشعوب، وهي الوجوه المميزة لمقومات الأمة، التي تميزت بها عن غيرها من الجماعات، بما تقوم به من العقائد والقيم واللغة، والمبادئ، والسلوك، والمقدسات، والقوانين، والتجارب، و إجمالاً، فإن الثقافة، هي كل مركب يتضمن المعارف والعقائد والفنون والأخلاق والقوانين والعادات)

المدن الرئيسيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولله الحمد، تحتوي على بنى تحتية ثقافية تكاد تكون مكتملة، لكننا نطمح إلى المزيد في كل المدن والمناطق، لأن بلادنا تَقدر على ذلك، برعاية قيادتنا الرشيدة، التي ما فتئت تؤكد على أهمية الثقافة ودورها في بناء المجتمع.