هناك تعاريف كثيرة لوصف مجتمع المعرفة، تتلخص في كونه مجتمعاً يحصل وينشر ويستغل المعرفة من خلال تطبيقات تكنولوجيا الاتصال بهدف التنمية.

والتنمية المستدامة القائمة على المعرفة، باب لاستشراف المستقبل، الذي يضمن بناء رؤية مستقبلية واضحة، تضع الخطط والسياسات لاستباق التحديات، وصنع الفرص، وتحفز الفرد على العمل والإنجاز والتقدم.

وليتحول المجتمع إلى مجتمع معرفي، لابد له من تطبيق الحلول، والاستراتيجيات الكفيلة بمواجهة التحديات، وتطبيق الرؤى الابتكارية، وأسس المعرفة.

وسيكون ضرورياً، التوجه نحو التكنولوجيا والاتصال التفاعلي، على كافة المستويات والمراحل، والنظر في النماذج العالمية الناجحة للمجتمعات التي اتجهت إلى المعرفة.

وسيكون حتمياً بناء القواعد الصلبة في مجتمع المعرفة، عبر الأجيال الجديدة الواعدة، ليُبنى الأساس المعرفي منذ البدايات.



ونحن اليوم، في عصر يشهد تغيرات سريعة ومتلاحقة في عالم المعرفة، لذا كان لزاماً علينا، كقيادات ومختصين في استثمار رأس المال البشري، أن نعمل على مواكبة التوجهات الرامية إلى الارتقاء بمستوى التنمية البشرية، والاهتمام ببناء الإنسان، لأنّه الركيزة الأساسية لتحقيق أي شكل من أشكال النهضة والتطور.



ونبذل كل الجهود والطاقات للانتقال بالقطاع الحكومي الإماراتي، تدريجياً إلى القطاع المعرفي، ذلك القطاع الذي يكتسب المعرفة، ويولدها، وينشرها، ويستثمرها، بما يُسهم في تقدم الأعمال، وتحسين ظروف الحياة.



ولابد من تكاتف وتكامل كافة المسارات الأكاديمية، والمهنية، والاقتصادية، في إطار خطط العمل الاستراتيجية المشتركة، لتصنعَ في مجملها مجتمع المعرفة.



ومن الضروري، التركيز على صناعة الأجيال القادمة، باقتناص المبدعين من مقاعد الدراسة إلى ميادين العمل والإنجاز، وهنا يبرز دور الحكومات، في إدراك أهمية دعم المبدعين مبكراً.



وهذا ما يتجلى للعيان في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتجه الحكومة إلى البحث عن المبدعين، واكتشاف الموهوبين، والارتقاء بهم، ودعمهم أكاديمياً ومهنياً، ثم تأهيلهم وتدريبهم، وصقل طاقاتهم الواعدة، لتشكل دولتنا بيئة خصبة ومحفزة للإبداع والابتكار، الذي يقود إلى بناء مجتمع المعرفة.