إنجازات مطار الشارقة بين رقي الخدمات... وطموح المتعاملين

فهناك ثلاثة عوامل رئيسية ساعدت في نمو حجم أعمال المطار خلال العام الماضي، منها نجاح الحملات الترويجية والتسويقية التي نفذتها هيئة مطار الشارقة الدولي خلال مشاركتها في المعارض المحلية والعالمية، بالإضافة إلى التطوير المستمر في مستوى خدمات المطار، وتفعيل دور الخدمات الذكية في زيادة انسيابية حركة المسافرين، من خلال البوابات الذكية التي أسهمت في تخفيف الضغط على موظفي المطار ورفعت من الطاقة الاستيعابية، بينما يرجع العامل الثالث إلى نجاح المطار في استقطاب شركات الطيران والشحن الجديدة وقيام الشركات الموجودة حالياً بتوسيع شبكة خطوطها.

والمطار يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، ويضع البرامج التي تواكب النهضة التي تشهدها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، بما ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة، ويلبي طموحات المسافرين والمتعاملين.

ولا شك أن عام زايد يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستحضر خلالها بكل فخر واعتزاز سيرة مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيَّب الله ثراه - وما تركه من ميراث عميق من القيم والمبادئ والتقاليد الراسخة، وتماشياً مع هذه المناسبة فإن مطار الشارقة الدولي بصدد تنفيذ مجموعة من المبادرات والفعاليات التي تجسد إنجازات الوالد المؤسس.

ويلعب المطار دوراً هاماً في خدمة المجتمـع المحلي من خلال دعـم المبادرات البيئية، والرياضيـة، والصحيـة، والتعليميـة، والثقافيـة، حيث حرص في عام الخير على دعم المجتمع المحلي عبـر العديـد مـن المبـادرات والرعايـة للفعاليـات والنشاطات، مـن منطلق الإيمان العميـق بأهميـة المسـؤولية المجتمعيـة.



لذا يحرص مطار الشارقة الدولي على توثيق علاقاته مع جميع المتعاملين من مختلف دول العالم، خلال مشاركاته في المعارض والمؤتمرات الخارجية، حيث شارك العام الماضي في الدورة الثانية والعشرين لمعرض موسكو الدولي للسياحة والسفر، ومعرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر، ومعرض أوروبا للشحن الجوي الذي أقيم في ألمانيا".

كما أن مطار الشارقة الدولي اسـتمر العـام الماضي بتكريـم الفائزيـن فـي برنامـج "لأننا نهتـم لآراء المتعامليـن"، وهـي مبـادرة أطلقـت عـام 2009، تتيح للمسـافرين تقييـم ومشـاركة آرائهـم حيـال خدمـات ومرافـق المطـار، وتم خلال عام 2017 تكريم 12 فائزاً في هذا البرنامج من خلال تقديم تذاكر السفر المجانية بدعم من شركة "العربية للطيران".

ويحرص المطار على تقديم أفضل الخدمات الذكية للمسافرين، والمتعاملين، والموردين، وبات بالإمكان حجـز خدمـة كبــار الشــخصيات وحجــز الإقامة فــي فنــدق ترانزيــت المطــار، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، كما يقدم المطار العديــد مــن الفــرص التجاريــة الإلكترونيــة للمورديــن الذيــن يمكنهــم تســجيل معلوماتهــم فــي قســم المشــتريات بشــكل إلكترونــي، وبالتالــي الوصـول إلـى نطـاق واسـع مـن العطـاءات التـي تنشـر عبـر الموقـع بشــكل دوري.

وعن جهود التوطين فإن هيئة المطار تسعى إلى اختيار أفضل الكفاءات من المواطنين والمواطنات، وتدريب حديثي التخرج، وتزويدهم بالمهارات والمعلومات الضرورية ضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، ورسم خطة توظيفية واضحة"، سعياً منها إلى رفد المطار بالكفاءات المتمكنة لذا فنسبة التوطين في الإدارات العليا لدى مطار الشارقة الدولي بلغت 100%، ونحو 66% بشكل عام، وتسعى الهيئة إلى زيادة هذه النسبة خلال هذا العام بحوالي 6%.

وأما البوابات الذكية، فقد أثبتت قدرتها على تخفيف الازدحام في ساعات الذروة وجعلت حركة المسافرين أكثر سلاسة ومرونة من خلال إنجاز المعاملة في وقت قياسي لا يتجاوز 20 ثانية، الأمر الذي يأتي ضمن استراتيجية هيئة مطار الشارقة الدولي التي تركز على جعل تجربة السفر أكثر سهولة للجميع من خلال تقديم أفضل الخدمات المعتمدة عالمياً.