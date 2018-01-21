انطلاقة نحو مجتمع آمن

ولا يمكن لأي مجتمع أن يقوم دون أمن، فالأمن يعد من أساسيات قيام المجتمعات، وتعد سلامة أفراده من أهم مقوماته، لذا نترجم اليوم من خلال هيئة الوقاية والسلامة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بجعل إمارة الشارقة عاصمة الأمن والسلامة، فما نطمح إليه هو الوصول لمجتمع آمن يتمتع بكافة مقومات السلامة العامة والوقاية من المخاطر في الإمارة.

لذا نولي جُلَّ اهتمامنا بهذا الجانب، ونعمل على تعزيزه وجعله أسلوب حياة يتعايش معه الإنسان في موقع عمله وفي بيته، وفي الأماكن العامة، الخدمية والترفيهية، كما وفرت الإمارة كل المتطلبات التي تعزز الأمن والسلامة في سبيل توفير كل سبل الحياة المطمئنة للمواطنين والمقيمين، بما يعزز ويدعم سبل العمل والإنتاج الآمن والمستقر، ولدرء المخاطر وجب علينا أن نقوم بمهمة التوعية بهذه المخاطر وطرق الوقاية منها، وقد أُنشأت هيئة الوقاية والسلامة، لتقوم بهذا الدور الحيوي والتثقيفي الهام في مجال التوعية بالوقاية وأساليبها ووضع النظم الوقائية، التي تساهم في اكتشاف الخطر قبل وقوعه، وتوفر الطرق الآمنة للهرب من الخطر.

وذلك بتوفير كل الإمكانيات لخلق المناخ الآمن للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، وتهيئة البيئة الآمنة وفق معايير الجودة واشتراطات السلامة العالمية، والسعي لتأهيل الكوادر البشرية على مستوى عالٍ من الكفاءة في إدارة الأزمات وحماية الأرواح والممتلكات.

فلا شك أن الأمن والسلامة حقٌ لكل فرد من أفراد المجتمع ومن كافة الفئات، لذا يقع على عاتقنا مسؤولية تثقيف كافة فئات المجتمع بأسس الوقاية والسلامة لتفادي أي مخاطر قد تواجههم، إذ تعد السلامة ركيزة الأساسية لتوفير البيئة الآمنة والمستقرة للأفراد والمجتمع.

ومن منطلق أهم قاعدة من قواعد السلامة وهي "الوقاية" يكمن دورنا، وتبدأ مسيرتنا في وقاية المجتمع من المخاطر، عن طريق توعية كافة الفئات من مختلف الثقافات، وبناء نظام وقائي يستند لأعلى معايير الأمن والسلامة، مع القيام بالتفتيش الدوري للمباني لضمان تماسك هذا النظام، ومراقبة المباني والتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والصيانة الدورية، لحماية الأفراد والممتلكات وجميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة شركاء في عملية إرساء الأمن والسلامة، إذ أن بناء مجتمع يحمل قيم الأمن والسلامة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص، ومشاركة الأفراد مشاركة فاعلة للوصول لمجتمع آمن، وهو ما نطمح له من خلال حملاتنا و مبادراتنا.

وتتبلور فكرة السلامة بأنها السيطرة على المخاطر المتعارف عليها للوصول لمستوى مقبول من الأمن المجتمعي، ويمكن تحقيق هذا الأمر بالحماية من الخطر، والالتزام بأسس وتدابير السلامة في جميع المواقع، وتشمل السلامة أيضاً إضافة إلى حماية الأشخاص وحماية الممتلكات، ولا يخلو الأمر من فرض بعض القواعد لضمان التزام الأفراد بأسس الأمن والسلامة.

فالوقاية خير من قنطار علاج.