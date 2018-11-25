مبادرة...صورتك إماراتية

ولأنّ الكل يستخدم هذه المواقع لينشر ويتبادل العشرات من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، التي يلتقطها لنفسه أو لمناسبات وأحداث تمر به على مستوى الأسرة والعائلة أو العمل أو غيرها، نسجل من خلال هذه الصور لحظاتنا ومواقفنا ونعبر في أحيان كثيرة عن رأينا وحالاتنا النفسية وهويتنا وانتماءاتنا.

لكن الجديد في المبادرة أنّها تدعونا إلى نشر الصور على حساباتنا بمواقع التواصل الاجتماعي، تلك الصور التي تعبر عن قيم الإمارات، لتعكس كل صورة معنى من معاني ودلالات هذه القيم، والتي تم التعبير عنها في رؤية الإمارات، حيث كان شعارها " متحدون في الطموح والعزيمة" ومحورها يعني أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم بحلول العام 2021.

قيم تعكس مجموعة من العناصر الخاصة بالمسؤولية، وتنمي الطموح والتمسك بالتراث، وبناء المستقبل، والمشاركة الفعالة، والترابط الأسرى والمجتمعي، وعناصر خاصة بالمصير وهي تعكس التكامل والقوة في الاتحاد والتنمية، والأمن والسلامة والمكانة على الساحة الدولية، وهناك عناصر خاصة بالمعرفة تعكس الاقتصاد المعرفي المرن وتنمية الكفاءات والخبرات الوطنية والسمعة والازدهار، والرخاء وجودة الحياة صحياً وتعليمياً وبيئياً وثقافياً واجتماعياً.

كل هذه العناصر يمكن أن نعبر عنها من خلال استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي فينشر كل منا صورة أو أكثر من حياته، ومشاهداته ويومياته، تعبر عن عنصر أو أكثر منها في حياتنا سواء كنا مواطنين أو مقيمين، هذه الصور التي تحفل بالعديد من الممارسات والأنشطة التي ترتبط بهذه القيم والعناصر بصورة أو بأخرى.

سجل الصورة، أو الفيديو معبراً عن هوية الإمارات وطموحاتها، استخدم حسابك وشارك في تظاهرة إلكترونية مرئية، تعكس الولاء والانتماء والتقدير، وترصد جوانب مضيئة من حياة الإمارات، وتدل على أن رؤية الدولة المستقبلية تتحقق وبالدليل العملي المرئي، دليل يشعر به الجميع ويرصده ويوثقه، وينشره.