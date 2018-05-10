من عظمة الحضارة الإسلامية

وبعيداً عن ثقافة الانغلاق والإكراه والصراع، وبثقافة الانفتاح والإقناع والتعارف، نقلت هذه الحضارة المتكاملة السّويّة الناس إلى المنهج التجريبي في العلوم الطبيعية، وهو الذي يقوم على الرَّصْد والملاحظة والتشريح، كما قال ابن سينا: "يجب أن ننطلق من التجربة لكي نتقصّى القانون".

وكانت العلوم قبل المسلمين فلسفة نظرية عقيمة، وفكرة مثالية مجرّدة، فقام علماؤنا بنقدها وتحريرها، وتصحيح مسارها، وأخضعوها للتجربة، وزادوا عليها إضافات واسعة.

هكذا صرحت المستشرقة الألمانية "سيجريد هونكه" الخبيرة بالمقارنات الحضارية: "بأنّ العربيّ قد غدا عالِم الطبيعة بالمعنى الحرفيّ للكلمة، ومخترعَ علم الطبيعة التجريبي".

وما سر نجاحات حضارة الغرب اليوم إلاّ باقتباسها عن المسلمين ذاك المنهج العملي البديع، وفي المقابل كان سبب تخلف المسلمين في عهودهم الأخيرة، ابتعادهم عن دينهم الذي رسم لهم سبل الفلاح، وإعراضهم عن ذلك المنهج الذي كانوا فيه معلّمين.

وإذا أراد المسلمون العودة إلى سيرتهم الأولى في الرقي العلمي، فعليهم أن يتمثلوا بأسلافهم، وأن لا يحيدوا عن مبدأ أمتهم باقتضاء العلم والعمل معاً، وأن يستلهموا الحكمة المشهورة عن سلفنا: "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا.... واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا".

فالصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، المسمى بحمامة المسجد لعبادته، والموسومُ بفارس الخلفاء لشجاعته، قال فيه عمر بن قيس: "كنت إذا نظرت إليه في أمر دنياه، قلت: هذا رجل لم يُرد الله طَرْفة عين، وإذا نظرت إليه في أمر آخرته، قلت: هذا رجل لم يُرد الدنيا طرفة عين"، كان كذلك لأن الدنيا في نظر المؤمن هي مزرعة الآخرة، فمن زرع في هذه حصد في تلك.

فالمسلمون فهموا سر الحياة، وأدركوا معناها، فلا تضاد عندهم بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، ولا انفصام بين علوم النقل وعلوم العقل، ولا ثنائية بين علوم الشريعة وعلوم الطبيعة، وهذا الانسجام لم تدركه أي حضارة، غير حضارة الإسلام.

وما هذه الحلقات إلا تذكير بالتحام الدين بالعلم، وتمثيل على درء تعارض العقل والنقل، وتأكيد على أن كلمات الله المقروءة في القرآن المجيد، هي كلماته المرئية في صفحة الكون البهيج، فكلاهما برهان على جلال الله تعالى ووحدانيته.

ومن مظاهر ذاك المنهج العملي، أن كثيرًا من أئمتنا، كان الواحد منهم يجمع بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية، مع براعة في الفنّين.

ودونك عشرة من الأعلام، الذين جمعوا بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية، وبرعوا فيهما، ستتعرف كل خميس على علم من هؤلاء في حلقة مستقلة.