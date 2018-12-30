كيفية تحسين النوم

هناك بعض الأسباب، والأمراض التي تؤدي إلى مشاكل النوم مثل الإصابة بحالة طبية، وكذلك الأمراض النفسية كالاكتئاب، ومرض السكر، وارتفاع الضغط، وأمراض القلب، وفرط نشاط الغدة الدرقية، والسرطان.

وكذلك بعض الأدوية تسبب مشاكل في النوم، مثل الكورتيزون، وموسعات القصبات الهوائية، التي تُستخدم في علاج الربو، ومضادات الاكتئاب، وبعض أدوية ارتفاع ضغط الدم وغيرها.

طبعاً الكل يُعاني بين فترة وأخرى صعوبة أو مشاكل في النوم، نتيجة الانشغال، وكثرة الأعمال، وهذا أمر عادي إذا كان ليوم أو يومين.

لكن متى يستشير الشخص الطبيب؟

يمكن للأشخاص الذين يعانون من الأرق، أو مشاكل النوم المستمرة لديهم منذ أسبوع إلى أسبوعين، وأكثر استشارة الطبيب.

وكذلك الأفراد الذين اتبعوا كل النصائح التي تحل المشكلة، ولم يحصلوا على نتيجة مرضية.

- وفي حال الشك بوجود سبب عضوي لمشاكل النوم، أو أمراض معينة، خاصةً، إذا كان الإنسان يُعاني صعوبة أو انقطاع التنفس أثناء النوم، أو الشخير بصوت عالٍ، إذ يُسبب ذلك ما يُعرف بـ obstructive sleep apnea، وهو انقطاع النفس، أو الانسداد النومي، أي ارتخاء الأنسجة والعضلات حول المجرى الهوائي " بسبب السمنة مثلاً ".

كل هذه الحالات يُفضل فيها استشارة طبيب الأسرة، الذي بدوره يُحدد سبب مشكلة النوم، إذ يُمكنه إجراء فحوصات للمريض، أو يُحيله إلى طبيب متخصص في طب النوم، الذي بدوره يمكنه القيام بعمل دراسة للنوم sleep study.

إن الإحالة إلى طبيب اختصاصي في النوم، يُعتبر خيار للمرضى الذين لا يزالون يواجهون صعوبة في الحصول على قسط كافٍ من النوم، رغم كل النصائح، ويمكن لأخصائي طب النوم التعامل مع مجموعة واسعة من اضطرابات النوم ومشاكل النوم، على وجه الخصوص.

ويعمل المعالجون السلوكيون الإدراكيون المتخصصون في طب النوم على إعادة هيكلة الأفكار، والعواطف، والسلوكيات التي تساهم في حل مشاكل النوم مثل الأرق.

• وفي حال شك المريض بأن مشكلة النوم سببها الأدوية، التي يأخذوها، فالأفضل استشارة الطبيب في إمكانية إيقاف الدواء أو تغييره.





ماهي الأطعمة التي تساعد على النوم؟

هناك العديد من أصناف الأطعمة، التي تسبب الأرق، وفي المقابل، هناك الكثير منها تساعد على النوم، والاسترخاء، وتحسين نوعية النوم، دون اللجوء للحبوب المنوّمة، التي تحمل الكثير من الآثار الجانبية السلبية.

ماهي الأطعمة التي تساعد على النوم والاسترخاء؟

بعض الأطعمة والمشروبات تساعد على الاسترخاء وبالتالي تساعد على النوم مثل:

- شاي البابونج، أو النعناع، أو الخزامى "اللافندر".

- المكسرات مثل اللوز، والجوز وغيرها.

الحليب الدافئ، والموز، إذ يحتويان على مادة تربتوفان وهو حمض أميني يدخل في تركيب بعض المواد التي تُفرز في المخ منها هرمون الميلاتونين والسيروتونين "المعروف بهرمون السعادة " وهذه الهرمونات مهمة في عملية النوم وتساعد على الاسترخاء.

وأنصح الأشخاص ممنْ يعانون من الأرق بالتقليل من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي، والقهوة، والمشروبات الغازية، والشُكولاتة، لأن جميعها تؤثر على النوم وجودته.