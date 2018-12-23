تأثير قلة النوم على صحتك

لذلك يجب الحصول على قسط كافي من النوم خلال الليل والذي يتراوح بين 7إلى 9 ساعات للبالغين، وتختلف ساعات النوم من شخص لآخر ، كما تختلف بحسب الأعمار، فيحتاج الأطفال إلى عدد ساعات أكثر.

النوم مهم للصحة العامة، ويرتبط النوم غير الكافي بالعديد من المشاكل الصحية، حيث تظهر الأبحاث والدراسات أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، أو الحصول على نوم منخفض الجودة، قد يزيد من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض، منها ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، السمنة، ارتفاع الكولسترول في الدم، ومرض السكري وغيرها.

قلة النوم تؤثر على مختلف أعضاء الجسم وكذلك على الهرمونات، منها:

1-المناعة: يؤثر قلة النوم على نظام المناعة، حيث تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، مثل نزلات البرد، والزكام المتكررة، كما يؤثر عدم النوم على سرعة الشفاء عند الإصابة بالمرض، وأيضاً ذكر أحد المواقع الطبية عن دراسة ، إذ أوضحت أنّ قلة النوم لستة أيام متتالية يمكن أن تقلل من استجابة الجسم لتطعيم الأنفلونزا.

2- الدماغ: تُظهر الدراسات أن نقص النوم يُغير النشاط في بعض أجزاء الدماغ، ويُؤثر على خلاياه من خلال تأثيره على الهرمونات والناقلات العصبية المهمة في عملية النوم، وأيضاً يؤثر على وظائف الدماغ مثل التركيز، والتفكير، والتحليل المنطقي، واتخاذ القرارات وحل المشكلات، وكذلك يؤثر على المزاج والتحكم في العواطف، مما يؤدي إلى التهيج، كما تم ربط نقص النوم بالاكتئاب والقلق.

3- القلب: قلة النوم تحفز بروتينات في الجسم تسمى بعلامات الالتهاب (pro-inflammatory markers) وهذه البروتينات تزداد كلما قل النوم، وبالتالي تؤثر على القلب، وعلى المدي البعيد تؤثر على وظائف الكلى.

4- الوزن والشهية: يحافظ النوم على التوازن الصحي للهرمونات، التي تجعل الشخص يشعر بالجوع (الجريلين) أو الشبع (اللبتين)، وعند عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، يرتفع مستوى هرمون جريلين وينخفض مستوى اللبتين، مما يجعل الشخص يشعر بالجوع أكثر ويتناول الطعام بكثرة مما يؤدي إلى السمنة.

5-هرمون الكورتيزول (cortisol): يؤثر النوم القليل على مستويات هرمون الكورتيزون، حيث تزداد مستوياته، مما يؤدي إلى السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وكذلك يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، أي أنّ الجسم لا يمكنه الاستفادة من الأنسولين، وبالتالي تزداد مستويات السكر في الدم مما يؤدي إلى مرض السكري.

6-هرمون النمو (growth hormone): يؤثر قلة النوم على مستويات هرمون النمو، الذي يحفز النمو عند الأطفال والمراهقين، كما أنه يساعد على نمو العضلات والعظام، ويؤثر على عمليات الأيض، والتمثيل الغذائي للسكر والدهون.