خرافات طبية "الجزء الثالث"

وفي هذه المقالة نكمل الجزء الثالث من أهم الخرافات الطبية المنتشرة إلى يومنا هذا.

الخرافة الثالثة عشر: شرب الماء البارد أو تناول المثلجات يسببان التهاب الحلق

تصحيح الخرافة: تناول المثلجات، أو شرب الماء البارد قد يسببان عدم ارتياح في البلعوم عند البعض، وليس التهاباً في الحلق، أو التهاباً في اللوزتين، لأن سبب الالتهاب يكون فيروساً، أو بكتيريا، وحتى في حال تلوث المثلجات، فإنها قد تسبب تسمم غذائي وليس التهاباً في الحلق، أو اللوزتين، كما تنصح أغلب الهيئات الطبية، باستخدام المثلجات والأطعمة الباردة لتخفيف ألم الحلق، لأن البرودة تعمل على تخدير المنطقة وتخفيف الألم.

الخرافة الرابعة عشر: الأطعمة الحارة والتوابل تسبب البواسير





تصحيح الخرافة: لا يوجد دليل علمي معتمد، يثبت وجود علاقة بين تناول الأطعمة الحارة، والتوابل، وحدوث البواسير، وقد يسبب الإكثار من التوابل عسراً للهضم عند البعض، أو تهيجاً للبواسير الموجودة أصلاً، ولكنها ليست سبباً لحدوث البواسير.

الخرافة الخامسة عشر: يتوقف القلب عند العطس





تصحيح الخرافة: يعتقد الكثير من الناس، أن القلب يتوقف أثناء العطس، وهذا اعتقاد خاطئ تماماً، حيث أن تغير الضغط في الصدر بسبب العطس، يغير تدفق الدم إلى القلب، ويقلل منه للحظات، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير إيقاع ضربات القلب، فنشعر بأن القلب تخطى ضربةً في لحظة خروج العطسة، كما أن القلب يستغرق فترةً أطول لتكوين الضربة التي تتلو العطسة، مما يجعلنا نظن أن القلب قد توقف.

الخرافة السادسة عشر: تناول الأطعمة الغنية بالألياف مفيدة في علاج القولون العصبي

تصحيح الخرافة: صحيح أن الألياف الغذائية تساعد في علاج الإمساك المرافق للقولون العصبي عند البعض، ولكنها قد تزيد الألم والغازات عند البعض الآخر، فكل حالة تختلف عن الأخرى، ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار عند وضع الخطة العلاجية للمريض.

الخرافة السابعة عشر: تدخين الشيشة أقل خطراً من تدخين السجائر





تصحيح الخرافة: اعتقاد خاطئ، فتبغ الشيشة أكثر سميةً من تبغ السجائر، كما أن دخان الشيشة يحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيميائية السامة كالقطران، وأحادي أوكسيد الكربون، والمعادن الثقيلة، والمسرطنات، والتي تفوق تلك التي يتعرض لها مدخن السجائر، وهنا يجب التذكير بأن الماء الموجود في الشيشة لن يصفي الدخان من المواد السامة، بل يرطبه فقط.

الخرافة الثامنة عشر: مزيلات العرق تسبب سرطان الثدي





تصحيح الخرافة: تؤكد هيئة الدواء والغذاء FDA، والمعهد الوطني للسرطان، وغيرهما الكثير من الهيئات الصحية المختصة بمرض السرطان، بعدم وجود دليل علمي قاطع، يثبت أن هناك علاقة بين سرطان الثدي واستخدام مزيلات العرق، سواء مزيل الرائحة deodorant، أو مانع التعرق antiperspirant، وجميع النظريات في هذا المجال ينقصها الكثير من الأدلة والبراهين.

الخرافة التاسعة عشر: هناك بعض الأطعمة تسبب ظهور مرض البهاق





تصحيح الخرافة: تؤكد الأكاديمية الأميركية لأطباء الأمراض الجلدية، بأن لا دور للغذاء، مثل الحليب، والسمك في حدوث مرض البهاق، أو زيادة انتشاره.