خرافات طبية "الجزء الثاني"

وفي هذه المقالة نكمل الجزء الثاني من أهم الخرافات الطبية المنتشرة إلى يومنا هذا.

الخرافة السادسة: ارتداء الجوارب أثناء النوم يؤثر على البصر والتنفس والدماغ.

-تصحيح الخرافة: إنّ هذه الخرافة ليس لها أي دليل علمي، فارتداء الجوارب يساعد على النوم بشكل أفضل خصوصاً للذين يعانون من الأرق، كما يساعد على تدفئة القدمين في فصل الشتاء.

-الخرافة السابعة: قيصرية لمرة واحدة تعني قيصرية لكل مرة.

تصحيح الخرافة: هذا اعتقاد خاطئ، حيث تشير الدراسات والإحصائيات، إلى أن حوالي 60-80% من النساء اللواتي يلدن قيصرياً، يستطعن الولادة طبيعياً في المرات التالية، ويعود قرار طبيعة الولادة للطبيب، الذي يحدد مدى مقدرة الحامل على الولادة بشكل طبيعي، ومدى خطورة ذلك على الأم والجنين.

-الخرافة الثامنة: تفاحة في اليوم، تغنيك عن زيارة الطبيب.

تصحيح الخرافة: قامت الكثير من الأبحاث حول فوائد التفاح الكثيرة لصحة الجسم، فقسم من الخبراء يؤكد أن المقصود هو الطعام الصحي، والخضار، والفواكه وليس التفاح فقط.

من ناحية أخرى فإنّ أكل التفاح يومياً له فوائد كثيرة، ولكنه لن يغني عن زيارة الطبيب خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم.

-الخرافة التاسعة: أن السبب الرئيسي لقرحة المعدة هو الأطعمة الحارة والتوابل.

-تصحيح الخرافة: ساد الاعتقاد بأن تناول الأطعمة الحارة والتوابل بكثرة، هو السبب الرئيسي للقرحات المعدية، ولكن تم دحض هذا الاعتقاد، حيث تبين أن أغلب حالات قرحة المعدة تسببها الإصابة ببكتيريا الملتوية البوابية، أو جرثومة المعدة

(H. Pylori) والأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية مثل الأسبرين، والبروفين، والنابروكسين، وغيرها، أما الأطعمة الحارة والتوابل، فإنها تجعل أعراض القرحة أسوأ عند بعض الناس، لكن لا تسببها.

-الخرافة العاشرة: البرتقال هو المصدر الأغنى لفيتامين سي C.

تصحيح الخرافة: البرتقال مصدر ممتاز لفيتامين سي C، لكنه ليس المصدر الأغنى به، فهناك الكثير من الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سي وبكميات أكثر من تلك الموجودة في البرتقال، منها الجزر، البابايا، الجوافة، البروكلي، القرنبيط والأناناس وغيرها.

-الخرافة الحادية عشر: الملح البحري صحي أكثر من الملح العادي.

تصحيح الخرافة: الملح البحري ذو لون وشكل وطعم مختلف عن الملح العادي، ويحتوي على مجموعة من المعادن الضرورية كالحديد والمغنيسيوم، كما أن كلا النوعين البحري والعادي لهما نفس القيمة الغذائية، ونفس كمية الصوديوم، لذلك يجب الاعتدال في تناول كلا النوعين، بالإضافة إلى أنّ الملح العادي يحتوي على اليود المضاف وهو ضروري للغدة الدرقية بعكس الملح البحري الذي لا يحتوي عليه.





-الخرافة الثانية عشر: الروبيان ضار بالصحة لأنه يرفع الكوليسترول في الدم.

-تصحيح الخرافة: يُعد الروبيان من الأطعمة الغنية بالبروتين والأوميغا 3، كما أنه غني بالأيودين المهم لعمل الغدة الدرقية، أما بالنسبة للدهون المشبعة الضارة فتكاد تكون الكمية الموجودة فيه قليلة جداً، لذلك لن يساهم الروبيان برفع مستوي الكوليسترول الضار في الجسم بشكل كبير، خصوصاً إذا تم استهلاكه بكميات معتدلة، وأُعد بطريقة صحية مثل الشوي، أو السلق دون إضافة دهون.