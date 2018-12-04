خرافات طبية "الجزء الأول"

في هذه المقالة والمقالات التي تتبعها في الأسابيع القادمة، سنتطرق إلى بعض أهم الخرافات الطبية المنتشرة إلى يومنا هذا.

-الخرافة الأولى: عليك شرب 8 أكواب من الماء يومياً

تصحيح الخرافة: يعود أصل هذه الخرافة لعام 1945م من تفسير خاطئ لتوصية قديمة لإدارة الغذاء و الدواء الأميركية، والتي أفادت أنّ الإنسان يحتاج إلى "واحد مليلتر من الماء" مقابل "كل سعرة حرارية واحدة موجودة في الطعام" أي ما يُعادل 8 أكواب يومياً من الماء.

ولكن نسي الكثيرون ممن فسروا هذه القاعدة حساب كمية الماء الموجودة في الطعام والشراب المستهلك من الإنسان يومياً، كما أن الحاجة اليومية للماء تختلف من شخص إلى آخر حسب العمر، والجنس، والوزن، وحرارة الجو، وطبيعة العمل، والنشاط الخ.

-الخرافة الثانية: خسارة الوزن تصبح مستحيلةً بتقدم العمر

تصحيح الخرافة: صحيح أن الكتلة العضلية تقل بتقدم العمر، ويصبح معدل الاستقلاب أبطأ قليلاً، ولكن من الممكن الحصول على جسم رشيق ورياضي إذا تمّ الحفاظ على نشاط جيد، وتمارين يومية ونظام غذائي صحي.

-الخرافة الثالثة: ممارسة الرياضة والمعدة فارغة أفضل طريقة لخسارة الوزن.

تصحيح الخرافة: يعود تاريخ هذا الاعتقاد إلى عام 1999م، عندما ذكر المؤلف الأميركي "بيل فيليبس" هذه المقولة في كتابه "جسم لحياة أفضل"، حيث أكد بأن ممارسة الرياضة والمعدة فارغة تسبب بانخفاض السكر في الدم، مما يجعل الجسم يعتمد على حرق الشحوم أكثر من حرق السكريات للحصول على الطاقة.

لكن الكثير من الدراسات أثبتت أن ممارسة الرياضة والمعدة فارغة لفترة زمنية طويلة، ستجعل الجسم يحرق الجلايكوجين المخزن في العضلات والكبد بدلاً من حرق الشحوم، ناهيك عن أنّ ممارسة الرياضة والمعدة فارغة قد يسبب الكثير من التعب والإعياء، مما يؤدي إلى عدم القدرة على إكمال التمرين بشكل صحيح.

-الخرافة الرابعة: الكوليسترول مضر بالصحة.

تصحيح الخرافة: إنّ مادة الكوليسترول تدخل في تركيب الأغشية الخلوية للجسم، وتعمل على تزويد الجسم بالطاقة وتركيب مادة "الصفراء"، كما أن الكوليسترول ضروري لصناعة بعض الهرمونات الجنسية، وفيتامين "دال"، ومن أنواع الكوليسترول (HDL) وهو كولسترول مفيد لصحة القلب والجسم، لكن من ناحية أخرى فإن زيادة كمية الكولسترول عن الحد الطبيعي له الكثير من الأضرار على الصحة، ومن هنا جاء هذا الاعتقاد بأن الكوليسترول مضر بالصحة.

-الخرافة الخامسة: تناول الطعام بعد الساعة 8 مساء يسبب البدانة.

تصحيح الخرافة: يعود أصل هذه الخرافة إلى المثل الشعبي القائل "تناول الفطور كالملك، وتناول الغداء كالأمير، وتناول العشاء كالفقير"، كما أن بعض الدراسات ذكرت أن معدل الاستقلاب ينخفض، وربما يتوقف أثناء النوم، لذلك يتحول جميع الطعام المتناول ليلاً إلى شحوم، لكن لا يوجد دليل علمي، أو دراسة طبية معتمدة تثبت هذا الاعتقاد.

فزيادة وخسارة الوزن تعتمد على نوع ومقدار ما يتناوله الإنسان من طعام، وعلى ممارسة التمارين الرياضية، والالتزام بها من عدمه، وليس على توقيت تناول الطعام.