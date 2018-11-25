مرض السكر "الجزء الثاني"

في هذه المقالة سنتطرق إلى أهم الطرق الوقائية لتجنب الإصابة بهذا المرض وكيفية التعامل معه بعد الإصابة به.

كيف يتم الوقاية من مرض السكر؟

تُظهر الدراسات، أن الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض السكر من النوع الثاني من الممكن أن يمنعوا حدوثه من خلال:

● فقدان الوزن "إذا كانوا يعانون من زيادة الوزن والسمنة".

● ممارسة الرياضة بشكل منتظم مثل المشي والسباحة وغيرها.

● اتباع نظام غذائي صحي متكامل.

● تناول بعض الأدوية منها كلوكوفاج "ميتفورمين" في حال كان الشخص في مرحلة ما قبل السكر.

● الإقلاع عن التدخين قد يُقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

-هل هناك عوامل تزيد من نسبة خطورة الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني؟

هناك عوامل رئيسية تزيد من نسبة الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والتي تستدعي الفحص الدوري منها:

-وجود تاريخ عائلي لمرض السكري "أي الآباء، أو الأشقاء".

-الوزن الزائد والسمنة.

-الخمول البدني، وعدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

-مرحلة ما قبل السكر "حيث مستوى السكر في الدم مرتفع عن المعدل الطبيعي، لكنه غير كافٍ لتشخيص مرض السكر".

-ارتفاع ضغط الدم "أكبر من أو يساوي 140 / 90 عند البالغين".

- انخفاض نسبة الكوليسترول النافع HDL، وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية triglyceride.

-الإصابة بسكر الحمل، أو إنجاب طفل وزنه تقريباً أكبر من 4 كيلو عند الولادة.

- الإصابة بمتلازمة تكيس المبيض.

-ماهي الفحوصات والتطعيمات الضرورية لمرضى السكر؟

-الوزن وضغط الدم في كل زيارة.

-فحص العين والشبكية سنوياً، عند بداية الإصابة بالنوع الثاني من السكري، أو بعد ثلاث إلى خمس سنوات من الإصابة بالنوع الأول.

-فحص القدم الشامل سنوياً، وعند كل زيارة في حال وجود ضرر في الاعصاب وغيرها.

-فحص الأسنان سنوياً، أو حسب الحاجة.

- فحوصات الدم منها السكر أثناء الصيام، السكر التراكمي، الكولسترول، وظائف الكلى والكبد والغدة الدرقية وغيرها حسب الحالة.

-فحص البول للكشف عن البروتين، والزلال.

-التطعيمات الضرورية منها المكورات الرئوية، والأنفلونزا والالتهاب الكبد "ب".

-ماهي مضاعفات مرض السكر؟ وكيف يتم الوقاية منها؟

إن المضاعفات طويلة المدى النّاجمة عن مرض السّكر تظهرُ بشكل تدريجيّ، ويزداد خطر ظهور المضاعفات كلّما كانت الإصابة بالسّكر في سنّ أصغر، ولدى الأشخاص الذين لا يحرصون على موازنة مستوى السّكر في الدّم، كما يمكن الوقاية من المضاعفات عن طريق التحكم في مستوى السكر، وضغط الدم والكوليسترول في المستويات الطبيعية، واتباع نظام صحي مع الحفاظ على الوزن المناسب وممارسة الرياضة بشكل دائم والإقلاع عن التدخين.

كما يمكن أيضاً استخدام الأسبرين للوقاية من أمراض القلب حسب إرشادات الطبيب، بالإضافة إلى الحرص على الفحوصات، والتطعيمات التي تم ذكرها سابقا.

من أهمّ مضاعفات مرض السّكر طويلة المدى:

-أمراض القلب والشرايين.

-ضرر في الأعصاب.

-ضرر في الكليتين.

-ضرر في العينين.

-ضرر في باطن القدمين.

-أمراض في الجلد، وفي الفمّ ومشاكل العظام والمفاصل.