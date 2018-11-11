إصابات الأسنان المؤقتة

في مثل هذه الإصابات سيعرض عليك طبيب الأسنان خيارين علاجيين استناداً لعاملين.

- كمية الإزاحة الحاصلة للسن، أي السن المتخلخل "غير الثابت"، ومدى تطور جذر السن المؤقتة، إذ يمكن ملاحظة ذلك من خلال صورة الأشعة

- مدى تحمل الطفل للعلاج في حالة الطوارئ بمعنى مدى تعاون الطفل.

الخيارات العلاجية:

- إذا كان السن غير مكتمل النمو، ومقدار الإزاحة بسيطاً "أقل من 3 مم" فسيقوم طبيب الأسنان بإعادة السن لمكانه الأصلي بالضغط لإرجاعه، إذا سمح الطفل القيام بهذا الإجراء العلاجي.

- الخلع هو الخيار العلاجي الأفضل، إذا كان مقدار الإزاحة كبيراً في السن المؤقتة مكتملة النمو.

ستحتاج لمراجعة طبيب الأسنان مرة أخرى في الأوقات التالية:

• بعد أسبوع "7 أيام ".

• ثم مرة أخرى بعد شهر ونصف، أو شهرين.

• بعد 6 شهور، ثم بعد سنة أيضاً.

قد يتغير لون السن إلى الرمادي، أو البني، أو الأصفر، عندها يجب مراجعة طبيب الأسنان، للتأكد من عدم وجود التهاب.

توصيات للآباء:

بعد الإصابة يتعلق مقدار التحسن والشفاء على جودة الحفاظ على الصحة الفموية.

للشفاء السريع ولنجاح مهمة الآباء المسؤولين عن رعاية الطفل، يجب الاهتمام بالسن المصابة، ومحاولة تجنب حصول أي إصابات أخرى، وذلك بمراقبة الطفل أثناء أدائه للنشاطات التي تحمل خطورة عالية.

يُنصح باستعمال فرشاة أسنان ناعمة لمنع تراكم بقايا الأكل، والبكتيريا.

يفضل تناول الأغذية الطرية لمدة 10 أيام مثل اللبن، البطاطا المسلوقة، والمهروسة، وغيرها.

يفضل تجنب استخدام المصاب للمصاصة، خاصةً إذا كان الطفل معتاداً على استخدامها.