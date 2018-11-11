قد تغيب عن الكثيرين حقيقة، بأن هناك مرحلة تسمى بمرحلة ما قبل السكر "Pre-diabetes"، وهذه المرحلة تسبق مرض السكر، والعديد من الأشخاص قد لا يكونون على دراية بوصولهم لهذه المرحلة، وقد يكونون في خطر متزايد لتطوير مرض السكري من النوع الثاني، وكذلك أمراض القلب، والسكتة الدماغية، وغيرها.

في هذه المقالة سنتطرق عن ماهية هذه المرحلة، وكيفية علاجها، والطرق الوقائية لتجنب تطورها إلى مرض السكر من النوع الثاني.

-ماهي مرحلة ما قبل السكر؟

في هذه المرحلة تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، ولكنها ليست عالية بما يكفي حتى يتم تشخيصها على أنها مرض السكر، ففي مرحلة ما قبل السكر يتراوح مستوى السكر في الدم في حالة الصيام من 100 إلى 125، أما في مرض السكر فيكون مستوى السكر من 126 وأكثر، علماً بأنّ مستوى السكر الطبيعي في الدم يكون أقل من 100.

هناك فحوصات دم أخرى يمكن إجراؤها لمعرفة ما إذا كان الشخص في هذه المرحلة، منها فحص يسمي بالسكر التراكمي "HbA1c"، وهو فحص يقيس معدل جلوكوز الدم خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث يكون المعدل الطبيعي أقل من 5.7%، أما في مرحلة ما قبل السكر فيكون المعدل من 5.7% إلى 6.4%، أما لتشخيص مرض السكر فيكون المعدل أكبر من أو يساوي 6.5 %.

الجدير بالذكر، أنّ التشخيص يتم بعد إجراء الفحوصات السابقة مرتين على فترات مختلفة.

-ماهي أسباب مرحلة ما قبل السكر، وهل هناك عامل وراثي؟

السبب الدقيق غير معروف، لكن تاريخ العائلة والوراثة يلعبان دوراً هاماً، وكذلك قلة النشاط البدني، وتراكم الدهون الزائدة خاصة في منطقة البطن التي تُعد من العوامل الهامة المسببة لهذه الحالة.

معظم الجلوكوز في الجسم يأتي من الطعام، فعند هضم الطعام، يدخل السكر إلى مجرى الدم، ويتطلب نقل السكر من مجرى الدم إلى خلايا الجسم وجود هرمون "الأنسولين" الذي يُفرز من "البنكرياس" إلى مجرى الدم عند تناول الطعام، ومن ثم يسمح الأنسولين للسكر بدخول الخلايا، وبالتالي يقلل من كمية السكر في مجرى الدم.

في مرحلة ما قبل السكر، تتم هذه العملية بشكل غير صحيح، حيث لا يقوم البنكرياس بإفراز كمية كافية من الأنسولين، أو تصبح خلايا الجسم مقاومة للأنسولين، ولا يستجيب الجسم للهرمون، فيتراكم السكر في مجرى الدم، وإذا لم يتم العلاج في الوقت المناسب، فإن هذا الخلل في هذه الحالة يؤدي إلى ظهور مرض السكر.

-هل هناك أعراض، أو علامات معينة تُنبئُنا بذلك؟

- ومتى يجب إجراء الفحوصات لمعرفة ما إذا كان الشخص في هذه المرحلة أم لا؟

عموماً، لا توجد أيّ أعراض، أو علامات، لذا غالباً لا يتم اكتشاف هذه المرحلة حتى تظهر مشاكل صحية خطيرة، مثل مرض السكر من النوع الثاني، وأمراض القلب، وغيرها، لذلك من المهم إجراء الفحوصات الدورية خاصةً في حال وجود عوامل الخطر التالية:

•زيادة الوزن، وزيادة محيط الخصر عن المعدل الطبيعي.

• بلوغ العمر من 45 سنة أو أكثر.

• وجود تاريخ عائلي لمرض السكر من النوع الثاني عند الوالدين أو الإخوة.

• قلة النشاط البدني، أو ممارسة الرياضة لأقل من 3 مرات في الأسبوع.

• الإصابة بسكر الحمل، أو الإﻧﺠﺎب لطفل ﻳﺰﻳﺪ وزﻧﻪ ﻋﻦ 4 كيلو، أو الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض"PCO".

• وجود إحدى العلامات المحتملة وهي الجلد الداكن على أجزاء معينة من الجسم مثل الرقبة، والإبطين، والمرفقين، والركبتين، والمفاصل.

-هل هناك طرق وقائية لتجنب هذه المرحلة مع تجنب تطورها لمرض السكر؟





هناك العديد من الطرق الوقائية، التي تساهم في الوقاية من مرض السكر من النوع الثاني وتشمل:

-فقدان الوزن، أي خسارة من 5 إﻟﻰ 10% ﻣﻦ الوزن.

-النشاط البدني المنتظم بمعدل 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، أي بمعدل 30 دقيقة في اليوم لخمسة أيام في الأسبوع من المشي السريع أو أي نشاط مماثل.

-اتباع النظام الغذائي الصحي، والمتكامل مثل النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم، أو حمية داش "DASH"، أو النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

-الإقلاع عن التدخين.

-البدء باستخدام الأدوية التي تساعد في تقليل مستوى السكر إلى المستوى الطبيعي مثل ميتفورمين، أو كلوكوفاج "Glucophage"

-إجراء فحوصات الدم الدورية للكشف عن مستوى السكر في الدم كل عام إلى عامين.