الأحيمر، وهو قلب العقرب، من منازل القمر، وفي حساب الأنواء، حيث يختفي عن الأنظار عند المغيب، خلال النصف الأول من نوفمبر.‏

و‏يعرفه أهل حساب الطوالع بوقت طلوع نجم السماك الأعزل، الذي يطلع من الجهة الشرقية، وقت الفجر، خلال نفس الفترة، وتدخل فترة ضربة الأحيمر، ضمن موسم "الوسم" وفصل الخريف.

وموعد ضربة الأخير، في حساب "الدرور"، عند در التسعين، من المائة الأولى.

ومع ضربة الأحيمر كذلك، تكون تغيرات ملحوظة لدرجات الحرارة نحو الانخفاض، بسبب التبريد المصاحب للرياح التي تهب خلال تلك الفترة، وتزداد البرودة خلال الليل، وتكثر فيه الأمطار بإذن الله.

وفي موسم الأحيمر، يتجنب البحارة دخول البحر، تخوفاً من تقلبات الجو فيما يسمى بـ "ضربة الأحيمر"، وهي عبارة عن رياح رعدية تسبب هيجاناً في البحر تغرق السفن، ويعتبر هذا الموسم الأخطر للنواخذة قديماً‏.

ويقول النواخذة قديماً إن وقت ضربة الأحيمر، غالباً ما يكون وقت المغرب، أو قبله أو بعده بساعة، وتضرب من ناحية الشمال الغربي، وعادة تكون على شكل سحابة داكنة في السماء، تثير الغبار مع ريح عاصفة.