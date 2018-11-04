القراءة غذاء العقل

إن تحفيز العقل بالقراءة مهم كأهمية ممارسة التمارين الرياضية، للحفاظ على صحة وقوة الجسم، خاصة لتنمية العضلات، لذلك اِقرأ، ومرن عقلك، واعمل على تنميته وتحفيزه باستمرار، حتى تحافظ على صحته وصحة سائر الجسم.

وسنتطرق في هذه المقالة إلى أهم الفوائد التي يجنيها الفرد من خلال قراءته، واطلاعه على مختلف الكتب.

1- القراءة تساهم في تخفيف القلق والاكتئاب، حيث إن القراءة تعمل على تعزيز السعادة والرضا بالحياة بشكل عام، وتزيل الأفكار السلبية من الذهن، وبقراءة الشخص لمختلف الكتب قد يطور من قدرته على التعامل مع من حوله، ويكتسب الذكاء العاطفي، مما يجعله يرى الحياة بنظرة إيجابية، لذلك قد تشكل القراءة جزءاً مهماً في حياة المصابين باضطرابات القلق، والاكتئاب، وقد تساهم في استجابتهم للعلاج.

2- القراءة تقلل من التوتر والضغوطات، فتركيز عقلك على القراءة، قد يخفف من حدة التوتر والإجهاد من الضغوطات اليومية، التي تنعكس سلباً على صحة القلب وأيضاً قد يتعرض الأشخاص من كثيري التوتر والقلق إلى الإجهاد والشد على العضلات، خاصة عضلات الفكين، والذي من الممكن أن يؤدي إلى مشاكل في الفك والأسنان.

3- القراءة يمكن أن تساعد في الوقاية من الخرف والزهايمر، حيث وجد أن الأشخاص المسنين الذين يمارسون أنشطة فكرية بشكل منتظم، مثل القراءة، هم أقل عرضة لهذه الأمراض، حيث تعتبر القراءة تمريناً مفيداً جداً للعقل.

4- القراءة تساعد على تحسين الذاكرة، خاصة الذاكرة قصيرة المدى، ومثال على ذلك، عند قراءتك لرواية أو قصة تحتوي على شخصيات مختلفة، وأحداث كثيرة، فمن خلال قراءتك وطوال فترة القراءة، فإنك تتذكر الأحداث والشخصيات، بالتالي تزداد قدرتك على التركيز واسترجاع الذاكرة.

5- القراءة تساعد في تحسين النوم، حيث تجعل العقل مسترخياً، وبالتالي ينام الشخص بشكل أسرع، فالنوم لساعات كافية يؤدي إلى جسم سليم.

6- القراءة تساعد في اكتساب المعرفة، فكل ما تقرأه يملأ عقلك بوجبة جديدة من المعلومات، وكلما ازدادت معرفتك، أصبحت أفضل تجهيزاً، وأصبحت أكثر قدرة على مواجهة التحديات.