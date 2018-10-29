الطائرات المُسيرة

يعود تاريخ الطائرات المسيرة إلى عام 1917 مع أولى التجارب العملية في إنجلترا، بمحاولات تطوير أهداف متحركة للمدفعية مع تدريبات عام 1924، حيث بدأت عمليات تطوير الطائرات المسيرة لحمل الذخائر والمتفجرات لتُلقيها على أهداف معينة، واستمرت عمليات تطوير الطائرات المسيرة منذ ذلك الحين لتتنوع استخداماتها العسكرية في الحروب ابتداءً من المراقبة والتجسس، والتشويش على أجهزة العدو إلى إلقاء القنابل، وغيرها من المهام.

ومع تسارع وتيرة التطور التقني، والنقلة النوعية في الصناعة، بدأت تتقلص أحجام الطائرات من الكبيرة المكلفة إلى الأحجام الصغيرة، وبأسعار في متناول الأشخاص، لتعلن معها بداية حقبة جديدة لطائرات التحكم عن بعد، وتخرج من دائرة المجال العسكري إلى الاستعمال المدني.

هكذا بدأ استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد في مجال الترفيه، بالتحكم فيها يدوياً بالكامل، ويعتمد ذلك على حرفية المتحكم وفنياته، إذ جُربت أولاً الطائرات المجنحة، ومن ثم تعددت إصدارات الطائرات اللاسلكية، وتنوعت أشكالها، ويمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية هي:

1- المجنحة

2- الطائرة العمودية "هيلوكوبتر"

3- متعددة المراوح "multi rotor"

تعتبر الفئة الثالثة أحدث فئات الطائرات اللاسلكية، إذ يُعد مطلع عام 2013 الانطلاقة الفعلية لهذه الفئة، فقد طُرحت إحدى أوائل الطائرات رباعية المراوح ذات كلفة متوسطة، ومزودة بنظام ملاحي، وعقل تكنولوجي يسهل المناورة وعملية التحكم، لتكون بذلك سبباً في انتشارها بين أفراد المجتمع المدني.

وساعد في رواج هذه الفئة من الطائرات اللاسلكية، حصولها على نظام تشغيل، يساعد على حفظ توازن الطائرة وسلاسة الطيران، بالإضافة إلى شهرة مواقع التواصل الاجتماعي، التي دفعت رُوّاده إلى السعي وراء اقتناء أحدث الطائرات المزودة بكاميرات وتقنيات متقدمة للتصوير.

من جهة أخرى، ساعد التطور التقني، وزيادة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة إلى تنوع استخداماتها، حيث اقتحمت عدة مجالات مثل التصوير الجوي، والنقل، والتوصيل، بالإضافة إلى البحث والإنقاذ، والأبحاث العلمية، والمسح الجيولوجي، والاستخدامات العسكرية وغيرها الكثير.

بل نجد كثيرين منهم، تعدوا الحواجز في استخدامها بالابتكار من خلال إضافات تقنية حديثة ومتطورة لتدخل مجالات الاستعراض في الفعاليات و المناسبات الوطنية وغيرها من المجالات الأخرى.

مئة عامٍ مضت على أولى التجارب في مجال الطائرات المسيرة، لم تكن مزودة بالتقنية التي تمتلكها في وقتِنا الحاضر، ولكن تعددت الاستعمالات، وتنوعت حتى اقتحمت هذه الطائرات كافة المجالات.

فلنسخّرها في خدمة الإنسان.