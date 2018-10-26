الإعلام الأمني ودوره المجتمعي

ويتطلب العمل في المنظمات الأمنية تمتع منسوبيها بمهارات خاصة، كي تساعدهم على الوفاء بمهام وأعباء العمل الأمني بكفاءة واقتدار من خلال السرعة والمرونة في مواجهة المشكلات، وابتكار الحلول المناسبة والعمل على تحقيق أهداف المنظمة الأمنية؛ مما يستدعي ليس فقط تدريبهم وتطوير أدائهم بما يتلاءم مع تحقيق هذه الأهداف، بل إكسابهم الكفاءة اللازمة لتحفيز ملكات الإبداع، والابتكار اللازمة لإحداث التغيير المنشود، الأمر الذي يساعد أيضاً على نموها وتطورها.

يعتبر الأمن من أهم مقومات التقدم في أي مجتمع من المجتمعات، وعلى هذا الأساس يكون الأمن بمثابة المحرك الأساسي لتنمية أي مجتمع، هذا إلى جانب دوره في إضفاء نوع من الشعور بالطمأنينة العامة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الأفراد والمجتمعات، كما أن تلك الأمور لا يمكن أن تتم في معزل عن الإعلام الفعال، والقادر على الوصول إلى جميع أفراد المجتمع، من أجل تنبيههم بالظواهر السلبية وتعريفهم بكيفية مواجهتها، هذا بالإضافة إلى توضيح الأسس التي من خلالها يمكن التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية المجتمع، وتقليل العوامل التي تدفع إلى انتشار الجرائم.

ويهدف الإعلام الأمني إلى تصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة، ومن ثم القدرة على تغيير الاتجاهات السلبية لدى أفراد المجتمعات، وذلك من خلال توعيتهم بخطورة الآثار السلبية التي قد تنجم عن المشكلات الاجتماعية التي تمس سلامة أفراد المجتمع، وبالتالي القدرة على المساهمة في تعزيز الثقافة المجتمعية.

يعتبر الإعلام الأمني سلاحاً مهماً للتأثير على أفراد المجتمع من كافة المراحل السنية، بحيث يقوم الإعلام بتنوير أفراد المجتمع بكافة الجرائم التي من الممكن وقوع الأشخاص بها مثل جرائم النصب عن طريق الإنترنت وغيرها من الجرائم.

إن علاقة الأجهزة الأمنية بوسائل الإعلام تتضمن تهيئة رأي عام مستنير بكافة نشاطات الأجهزة الأمنية ودورها في المجتمع من ناحية تعزيز الجهود الموجهة بمكافحة الجريمة وإقرار الأمن والنظام ومؤازرتها من ناحية أخرى.

فالعلاقة بين الأمن والإعلام علاقة ارتباطية، فالإعلام بوسائله المختلفة المقروءة، والمسموعة، والمرئية يلعب دوراً بارزاً، ويؤثر بفعالية في دعم نشر المعرفة الأمنية، إذ أصبح للإعلام الأمني دور مهم جداً في المجتمع، وركيزة أساسية لدعم وتنمية الحس الأمني والوقائي لدى أفراد المجتمع، من خلال تعاونهم في حفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى أن الإعلام الأمني أصبح وسيلة لتوسيع الآفاق المعرفية لأفراد المجتمع، كي يكونوا على اتصال مباشر مع الأحداث.

ونقوم في إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالعديد من البرامج، منها برنامج الشرطي الذي يعرض على قناة الشارقة الفضائية وبرنامج أمان بلادي، والذي يتم بثه عبر أثير إذاعة الشارقة.

وتعتبر هذه البرامج الأمنية من البرامج المهمة التي تنشر الكثير من الأمور الأمنية لكافة أفراد المجتمع بهدف تنويرهم.