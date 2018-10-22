زيارة طفلك لطبيب الأسنان

وهذه بعض النصائح المهمة:

• فإذا ذهب الطفل لموعده الأول، فتحدث مع طبيبه قبل الموعد المحدد، حول ما يمكن توقعه، وماهي الخطة العلاجية قبل أخذ الطفل إلي العيادة أو المستشفى.

• قُل أموراً إيجابية حول الذهاب إلي الطبيب عند التحدث مع طفلك.

• لا تستخدم كلمات مثل "ضرر"، "ألم"، أو "الخوف".

• عرض فيديو أو أفلام مفيدة حول الذهاب إلي الطبيب وكيفية الاهتمام بالأسنان.

• من الأفلام المقترحة للأطفال " Bernstein Bears- Visits the Dentist by PBS kids"

• تحدث إلى طفلك عما يمكن توقعه في الموعد القادم، وبالأخص بناء الإثارة، وفهم سبب الزيارة.

• يجب أن تفهم أن الأطفال الصغار، قد يصعب التعامل معهم، فيكون الطفل خائفاً، وربما لا يجلس على الكرسي. هذا أمر طبيعي، فكن صبوراً.

• للأطفال تحت السن 2، قد يحتاج من الأم الجلوس على الكرسي وإمساك الطفل في حضنها أثناء الفحص.

• بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، يستحسن أخذ الطفل إلى العیادة قبل الموعد لتعريفه على الأدوات.

المعلومات التي يجب أن تشاركها مع طبيب طفلك

عادات طفلك وطريقة أكله منها:

• الأكل المكرر للنشويات.

• المكملات الغذائية.

• الاعتماد على الأكلات الناعمة، والمخلوطة.

• استخدام السكريات والحلويات والنشا كمكافآت للسلوك الجيد في المدرسة أو في البيت.

• الاستخدام الزائد والمتكرر للأدوية التي تحتوي على السكريات.

• الاعتماد على زجاجات الرضاعة كتغذية بدلاً من الأطعمة الصحية، والمناسبة لعمر طفلك.

الفم والأسنان:

• أي حالة تجعل فم طفلك حساسة كقرحة، أو قرحة البرد أيضاً.

• الأسنان المزدحمة مما تجعل تنظيفها صعباً.

• عدم الاهتمام بصحة الفم واللثة.

• عدم ذهاب إلي الطبيب بشكل منتظم.

الرعاية العامة

قد يتلقى الطفل الرعاية من أشخاص أخرين، غير الوالدين مثل الأخوة، والأخوات والأجداد والأقارب وحاضنة الطفل.

و يستطيع الطبيب بعد معرفة هذه الملاحظات تقديم شرح للوالدين عن أهمية وأساليب الاهتمام بأسنان الطفل.