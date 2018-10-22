زيارة طفلك لطبيب الأسنان

د. كوثر سعدية فخر الدين

  • الإثنين 22, أكتوبر 2018 في 1:13 م
د. كوثر سعدية فخر الدين
قد تسبب زيارة عيادة الأسنان لطفلك مخاوف كثيرة، لذا حاول أن تأخذه إلى الموعد، عندما يكون مرتاحاً غير متعب في الصباح الباكر أو بعد القيلولة، ويستحسن أن تبني روابط الثقة بينه وبين طبيب الأسنان بمشاهدة أفلام توعوية.
وهذه بعض النصائح المهمة:  
 
• فإذا ذهب الطفل لموعده الأول، فتحدث مع طبيبه قبل الموعد المحدد، حول ما يمكن توقعه، وماهي الخطة العلاجية قبل أخذ الطفل إلي العيادة أو المستشفى.
• قُل أموراً إيجابية حول الذهاب إلي الطبيب عند التحدث مع طفلك.
• لا تستخدم كلمات مثل "ضرر"، "ألم"، أو "الخوف".
• عرض فيديو أو أفلام مفيدة حول الذهاب إلي الطبيب وكيفية الاهتمام بالأسنان.
• من الأفلام المقترحة للأطفال " Bernstein Bears- Visits the Dentist by PBS kids"
• تحدث إلى طفلك عما يمكن توقعه في الموعد القادم، وبالأخص بناء الإثارة، وفهم سبب الزيارة.
• يجب أن تفهم أن الأطفال الصغار، قد يصعب التعامل معهم، فيكون الطفل خائفاً، وربما لا يجلس على الكرسي. هذا أمر طبيعي، فكن صبوراً.
• للأطفال تحت السن 2، قد يحتاج من الأم الجلوس على الكرسي وإمساك الطفل في حضنها أثناء الفحص.
• بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، يستحسن أخذ الطفل إلى العیادة قبل الموعد لتعريفه على الأدوات.
 
المعلومات التي يجب أن تشاركها مع طبيب طفلك 
 
عادات طفلك وطريقة أكله منها:
 
• الأكل المكرر للنشويات.
• المكملات الغذائية.
• الاعتماد على الأكلات الناعمة، والمخلوطة.
• استخدام السكريات والحلويات والنشا كمكافآت للسلوك الجيد في المدرسة أو في البيت.
• الاستخدام الزائد والمتكرر للأدوية التي تحتوي على السكريات.
• الاعتماد على زجاجات الرضاعة كتغذية بدلاً من الأطعمة الصحية، والمناسبة لعمر طفلك.
 
الفم والأسنان:
 
• أي حالة تجعل فم طفلك حساسة كقرحة، أو قرحة البرد أيضاً.
• الأسنان المزدحمة مما تجعل تنظيفها صعباً.
• عدم الاهتمام بصحة الفم واللثة.
• عدم ذهاب إلي الطبيب بشكل منتظم.
 
الرعاية العامة 
 
قد يتلقى الطفل الرعاية من أشخاص أخرين، غير الوالدين مثل الأخوة، والأخوات والأجداد والأقارب وحاضنة الطفل.
 
و يستطيع الطبيب بعد معرفة هذه الملاحظات تقديم شرح للوالدين عن أهمية وأساليب الاهتمام بأسنان الطفل.