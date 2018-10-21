كيف تفطمين طفلك؟

كما يوصى بالإرضاع الجزئي حتى يبلغ عمر الطفل 12 شهراً، وتُعرّف الرضاعة الجزئية بأنها الرضاعة الطبيعية مع توفير مصادر التغذية الأخرى، وعادةً ما تبدأ في عمر 6 أشهر تقريبًا، وفي هذا الوقت، يمكن إدخال اللحوم المهروسة، الحبوب، ثم الفواكه، والخضروات المهروسة.

في هذه المقالة سنتطرق إلى الفطام، وكيفية إدخال الأطعمة إلى النظام الغذائي للطفل في عامه الأول.

-متى يجب بدء الفطام؟

تنصح منظمة الصحة العالمية بمواصلة الرضاعة الطبيعية الجزئية لمدة تصل إلى سنتين، حيث يجني الجسم فوائد هامه طالما واصلت الأم الرضاعة الطبيعية، كما أن بعض الفوائد تستمر حتى بعد توقف الرضاعة الطبيعية.

تختلف مدة وكيفية عملية الفطام من طفل إلى آخر، فقد يبدأ الفطام بناءً على رغبة الطفل، أو الأم، وقد يكون قراراً مشتركاً من الأم والطفل معاً، فهناك العديد من الأسباب المحتملة للرغبة في الفطام، كما أن بعض الأطفال يُفطمون خلال وقت قصير، في حين يستغرق آخرون شهوراً للفطام تماماً.

الجدير بالذكر أن النساء اللاتي يحملن عادةً ما بإمكانهن مواصلة الرضاعة الطبيعية إذا رغبن، ومع ذلك، ستحتاج المرأة إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية "حوالي 200 سعرة حرارية في اليوم" لتلبية احتياجاتها الخاصة واحتياجات الجنين من الرضاعة الطبيعية، خاصة إذا كان الرضيع لا يأكل أو يشرب أطعمة أخرى.

-كيف أفطم طفلي؟

الفطام يعتبر وقتًا عاطفيًا جدًا بالنسبة للمرأة والطفل، إذ لا يعتبر فقط مرحلة انتقال من طريقة تغذية إلى أخرى، بل علاقة خاصة حميمية بين الأم والطفل، وحتى إذا كان كلاهما على استعداد لعملية الفطام، فقد تعتريهما مشاعر الحزن، وتشعر بعض الأمهات بالذنب، و تعتبر هذه الأحاسيس كرد فعل طبيعي، وعلى الأم أن تشعر بالفخر لأنّها تقدم بداية رائعة صحية لطفلها.

أثناء عملية الفطام، قد يحتاج الطفل إلى مزيد من الاهتمام، وفي بعض الأحيان قد يحتاج إلى الرضاعة الطبيعية حتى بعد أن يفطم تمامًا، لذلك يجب على الأم تفهم الطفل، والتعامل مع الوضع بمرونة حتى تصبح عملية الفطام سهلة ومريحة لكلا الطرفين.

عندما تكون المرأة مستعدة للبدء في الفطام، فإن أحد الخيارات هو التخلص تدريجياً من جلسة واحدة للرضاعة كل يومين إلى خمسة أيام، أو التقليل من مدة الرضعة الواحدة، أو إطالة الفترة الزمنية بين جلسات الرضاعة، كذلك يمكن إيقاف الرضاعة خلال النهار، والاستمرار في الرضاعة الطبيعية أثناء الليل، والبدء بعملية الفطام عن طريق إطعام الطفل خلال النهار، حيث أن الأطفال يُبدون أكثر اهتمامًا بالرضعة الأولى، والأخيرة من اليوم، عندما تكون حاجتهم للراحة أكبر.

ويفضل أن تكون عملية الفطام تدريجياً، ولا يوصى بإيقاف الرضاعة الطبيعية بشكل مفاجئ "إلاّ لأسباب طبية"، إذ قد تصاب الأم باحتقان الثدي بسبب الحليب المتجمع، أو بسبب انسداد قنوات الحليب، مما يؤدي إلى التهاب يظهر على هيئة ألم أو احمرار، و لتفادي هذه المشكلة يفضل التدرج عند إيقاف الرضاعة الطبيعة.

بعد البدء في عملية الفطام، والإيقاف التدريجي للرضاعة الطبيعية، يمكن للأطفال من سن 6 أشهر استخدام الزجاجة أثناء الرضاعة، في حين أن الأطفال الأكبر سنًا يمكنهم عادةً استخدام كوب الأطفال، إذ من السهل على الطفل تقبل الزجاجة، أو الكوب الذي يحتوي على حليب الأم، وينصح بعدم ترك الطفل مع زجاجة الحليب أثناء النوم، لأنها قد تؤدي إلى تسوس الأسنان.