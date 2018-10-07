تغذية الطفل في عامه الأول (الجزء الأول)

كما تؤكد المنظمة على الرضاعة الطبيعية الجزئية، حتى يبلغ عمر الطفل 12 شهراً على الأقل، وبعد ذلك يمكن الاستمرار حسب رغبة الأم والطفل، وتُعرّف الرضاعة الطبيعية الجزئية، بأنّها الرضاعة الطبيعية بالإضافة إلى الطعام المهروس.

تباينت ممارسة إدخال الأطعمة الصلبة والسوائل إلى النظام الغذائي للطفل خلال السنة الأولى من حياته بين المجتمعات، والثقافات المختلفة، فقد يبدأ الوالدان بتجربة الطعام للطفل من عمر 4 إلى 6 أشهر.

لكن الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، ومنظمة الصحة العالمية توصيان بإدخال الأطعمة التكميلية بعد 6 أشهر من العمر، إذ تكون بعض الفيتامينات، والمعادن غير موجودة في النظام الغذائي للرضيع خاصة عند الخدج، لذا يجب تعويضهما عن طريق الأطعمة.

متى يجب إدخال الأطعمة إلى النظام الغذائي للطفل؟

إدخال الأطعمة لا يعتمد فقط على الوقت المناسب لعمر الطفل، ولكن أيضاً على العوامل الأخرى مثل:

● قدرة الطفل على الجلوس.

● دعم الرأس، والتحكم الجيد في الرأس والرقبة.

● إظهار الاستعداد لتناول الأطعمة الصلبة، كوضع الأصابع، أو الألعاب في الفم.

● الانحناء إلى الأمام، وفتح الفم عندما يكون الطفل مهتماً بالطعام، أو الميلان إلى الوراء، والابتعاد عن الطعام عند عدم الشعور بالجوع.

● من عمر 8 إلى 10 أشهر، يمكن للطفل تناول الطعام الصلب بشكل مستقل باستخدام الأصابع، عندما يمكنه الجلوس بشكل مستقل و إمساك الطعام و مضغه "حتى بدون أسنان"، وكذلك البلع.

لماذا يجب الانتظار حتى عمر معين لبدء الأطعمة ؟

تقديم الأطعمة الصلبة قبل عمر 4 إلى 6 أشهر، قد يكون ضارًا في بعض الأحيان، حيث يوصي بعض الأطباء بتأخير إدخال الأطعمة الصلبة لأسباب عديدة منها:

● زيادة نسبة حدوث الحساسية اتجاه بعض الأغذية عند تجربتها قبل عمر 4 أشهر.

● تأخير تناول الطعام الصلب حتى بعد 4 أشهر، قد يقلل من خطر الإصابة بالتهاب الجلد التأتبي "الأكزيما".

● عدم تمتع اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ، أو اﻟﻤﻬﺎرات ﻟﺒﻠﻊ اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﺑﺄﻣﺎن، مما ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﻨﺸﺎق اﻟﻐﺬاء، أو اﻟﺴوائل، ومرورهما إﻟﻰ اﻟﺮﺋﺘﻴﻦ.

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها في النظام الغذائي للطفل؟

هناك أطعمة معينة، يُنصح بعدم إعطائها لأي طفل أقل من 12 شهراً منها:

● حليب البقر الطازج، لأنّه لا يحتوي على الحديد الكافي، ولكن يمكن إعطاء اللبن الزبادي والجبن قبل 12 شهراً

● الأطعمة الصلبة الدائرية، التي قد تسبب الاختناق مثل المكسرات، أو العنب، أو الجزر، أو الحلوى"

● العسل، لاحتمالية احتوائه على بكتيريا ضارة "Clostridium botulinum" حيث أنّ الجهاز الهضمي للطفل الأقل من 12 شهراً غير قادر على مقاومة هذه البكتيريا، وبالتالي تسبب له المرض، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

الجدير بالذكر، أن الأطباء في السابق أوصوا بعدم إعطاء الطفل قبل السنة بعض الأغذية، التي قد تسبب الحساسية، مثل البيض، والفول السوداني، وغيرها.

ولكن بعض الدراسات تشير إلى أنّه، يمكن إعطاء الطفل هذه الأطعمة بعد استشارة الطبيب، مع الأخذ بعين الاعتبار، بأن الطفل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لا يعاني من حساسية غذائية موثقة، مثل الربو، أوالتهاب الأنف التحسسي، أو الأكزيما.