يلي هذه النوبة شهراً من القلق بشأن النوبات المستقبلية، وعواقبها بالإضافة إلى التغييرات في السلوك، مثل تجنب المواقف، أو الأماكن التي قد تحفز نوبة الهلع.

2- ما هي أسباب هذه النوبة؟

هناك عوامل قد تساهم في تعرض الشخص لنوبة الهلع منها العامل الوراثي، أي وجود تاريخ عائلي لنوبة الهلع، الضغوطات، أو الأحداث والصدمات النفسية الكبيرة، مثل وفاة شخص عزيز، الشخصية الحساسة للقلق، التغييرات الكيميائية في الدماغ، الاعتداء البدني أو الجنسي في مرحلة الطفولة.

3- ماهي الأعراض؟

تتميز نوبة الهلع بأربعة، أو أكثر من الأعراض التالية:

-الخفقان، أو زيادة معدل ضربات القلب، أو التعرق.

-الرجفة، القشعريرة، أو الهبات الساخنة.

-الشعور بالاختناق، أو الإحساس بضيق التنفس.

-ألم في الصدر، أو عدم الراحة.

-الغثيان، أو التقيؤ، أو ألم في البطن.

-الشعور بالدوار، أو عدم الثبات، ونادراً ما يشعر بالإغماء.

- الإحساس بعدم الواقعية، أو الانفصال عن النفس.

-الخوف من فقدان السيطرة، أو الجنون، أو الخوف من الموت.

-الخدر أو الوخز في اليدين، أو القدمين "التنميل".

4- كيف يتم التشخيص؟

يتم التشخيص عن طريق التاريخ الشخصي، والعائلي للمصاب، بالإضافة إلى وجود الأعراض، التي تم ذكرها سابقاً، ولكن قبل تشخيص الحالة على أنّها نوبة هلع، يجب استبعاد المسببات، أو الحالات التي تحاكي هذه النوبة، مثل الذبحة الصدرية، عدم انتظام ضربات القلب، الربو، مرض الانسداد الرئوي المزمن، فرط الغدة الدرقية، انقطاع الطمث، الاستخدام المفرط للكافيين، أو استخدام المنبهات الأخرى، الآثار الجانبية للأدوية، أو تعاطي بعض أنواع المخدرات، أو الاضطرابات النفسية الأخرى.

يمكن استبعاد الأسباب العضوية عن طريق إجراء فحوصات، مثل مستوى هرمونات الغدة الدرقية، مستوى السكر في الدم، تخطيط القلب، بالإضافة إلى تقييم نفسي للمصاب بعد التحدث عن أعراضه والضغوطات، التي يمر بها، والأسباب التي يمكن أن تحفز نوبة الهلع.

5- ما هو العلاج؟

الجزء الأساسي والمهم في العلاج، هو تثقيف المصاب حول طبيعة نوبة الهلع، وتفسيرها، وكيفية التعامل مع هذه النوبات، بالإضافة إلى العلاج السلوكي المعرفي، والذي يتضمن المراقبة الذاتية، التدريب على الاسترخاء، تغيير أنماط التفكير السلبي، والتدريب على التعرض للوضع المؤدي إلى نوبة الهلع، ومواجهته، والتغلب عليه، لتجنب حدوث نوبات مستقبلية مع القدرة على السيطرة عليها عند حدوثها، وكذلك يمكن استخدام بعض الأدوية، التي تساعد في التخفيف من الأعراض المرتبطة بنوبة الهلع، منها مضادات الاكتئاب والقلق.