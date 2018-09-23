وهذا المرض يصيب الرئتين بشكل رئيسي، ولكن قد ينتشر إلى باقي أجزاء الجسم عن طريق الدم، فيصيب الكلى، والعمود الفقري والدماغ، وغيرها.

مرض السل الرئوي، قد ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق الهواء المحمل برذاذ السعال، أو العطس من الشخص المصاب، وهذا المرض ينقسم إلى مرحلتين.

مرحلة المرض النشط، حيث تظهر على المصاب أعراض السل الرئوي، وفي هذه الحالة قد يَنْقُل المرض للآخرين.

أمّا المرحلة الأخرى، هي مرحلة العدوى الكامنة، حيث تظل البكتيريا كامنة في الجسم، ولا تصيب الشخص بالمرض، وقد تبقى كامنةً لسنوات عديدة، وتصبح نشطةً في مرحلة ما، فيصاب الشخص بالسل، ويَنْشُر المرض للآخرين.

2- ماهي أعراض السل الرئوي؟

• كحة مستمرة لمدة أسبوعين إلى ثلاث أسابيع، أو أكثر، وأحياناً يكح المريض دماً، أو بلغماً مختلطاً بالدم.

• ألم في الصدر.

• ضعف عام أو تعب.

• فقدان الوزن، أو فقدان الشهية للأكل.

• قشعريرة، وحمى.

• التعرق في الليل.

3- كيف يمكن تشخيص السل الرئوي؟

يتم التشخيص عن طريق التاريخ المرضي، والشخصي للمصاب، بالإضافة إلى الفحص السريري مع تواجد الأعراض السابقة، وكذلك إجراء فحوصات لتأكيد التشخيص، منها الأشعة السينية للصدر، 3 عينات من البلغم، فحص الجلد للسل (tuberculin test)، وغيرها من الفحوصات.

4- هل هناك طرق وقائية لتجنب الإصابة بالسل الرئوي؟

يمكن أخذ تطعيم السل الرئوي خاصة في المناطق، أو الدول، التي يكثر فيها انتشار المرض، حيث أن بعض الدول قد أدرجت هذا التطعيم في جدول التطعيم الإلزامي، وكذلك ينصح بتجنب السفر إلى الدول التي ينتشر فيها المرض، وعند الاضطرار إلى السفر إليها، يجب أخذ كافة الإجراءات الوقائية.

5-ماهي الطرق العلاجية لمرض السل الرئوي؟

علاج مرض السل يتم عن طريق تناول الأدوية لمدة 6 إلى 9 أشهر، حيث يوجد 10 أدوية معتمدة حاليًا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، ومن الأدوية المعتمدة في العلاج، أيزونيازيد (INH)، ريفامبين (RIF)، إيثامبوتول (EMB) بيرازيناميد (PZA).

يبدأ العلاج لمدة شهرين باستخدام أربعة أنواع من المضادات الحيوية، ثم استكمال العلاج مع نوعين فقط من المضادات لمدة أربعة أشهر على الأقل، حيث يجب استكمال العلاج لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويجب عزل المريض داخل المنزل أو في غرفة معزولة في المستشفى، لمنع انتشار المرض، علماً بأن احتمالية نشر العدوى للآخرين تَقِلُ بعد أسبوعين من العلاج.