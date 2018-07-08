حيث تشير تقارير منظمة الصحة العالمية أن حوالي 1.75 مليون شخص، أصيبوا بالتهاب الكبد(ج) في عام 2015، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين بالعدوى إلى 71 مليون شخص (1% من سكان العالم).

هناك 6 تراكيب وراثية وأكثر من 50 نوعًا فرعيًا لفيروس الكبد (ج)، ويمكن التفريق بينها باستخدام اختبار خاص، حيث يمكن أن تؤدي الاختلافات في النوع الفرعي إلى اختلافات دقيقة في الاستجابة للعلاجات المضادة للفيروسات.

إن انتقال العدوى بالتهاب الكبد (ج) يتم عن طريق الدم، ولكن هناك العديد من الطرق الأخرى الأكثر شيوعاً منها:

● مشاركة الإبر، أو الحقن، وغيرها من الأدوات المستخدمة لحقن المخدرات.

● نقل الدم قبل عام 1990، عندما لم يتم اختبار الدم بشكل روتيني لالتهاب الكبد (ج) أو الالتهابات الأخرى.

● ممارسة الجماع مع شخص مصاب.

● ثقب الجسم، والوشم بمعدات لم يتم تعقيمها بشكل صحيح.

● كما أن النساء الحوامل لديهن احتمال بنسبة حوالي 5% لانتقال الفيروس إلى الجنين.

أعراض المرض

بعد التعرض للفيروس، فإن غالبية المرضى لا تظهر عليهم أعراض لعدة سنوات، و لكن حوالي 30% من المرضى قد يعانون من التعب، آلام المفاصل، اليرقان (اصفرار الجلد وبياض العين)، و عند تطور الالتهاب إلى مزمن، قد تظهر أعراض أخرى، مثل النزيف، أو الإصابة بكدمات بسهولة، تراكم السوائل في البطن (الاستسقاء)، و مع تطور المرض، قد يؤدي إلى اعتلال دماغي كبدي، والذي يظهر على هيئة تشوش وارتباك، النسيان، و تغييرات في الشخصية

تشخيص المرض

يتم التشخيص استناداً إلى علامات وأعراض المرض، بالإضافة إلى التاريخ الشخصي، والمرضي، الفحص البدني، واختبار الدم بما في ذلك أنزيمات الكبد، والأجسام المضادة ضد التهاب الكبد (ج)، وغيرها، من الفحوصات اللازمة التي قد تطلبها الحالة.

الوقاية من المرض

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تقي من الإصابة بالتهاب الكبد (ج) منها:

1- التطعيمات: أهمها اللقاحات المضادة لالتهاب الكبد (أ، ب) لمنع المزيد من الضرر للكبد.

2- تجنب الكحول، وبعض المكملات الغذائية، والعلاجات العشبية أو الأدوية التي قد تضر بالكبد.

3- الابتعاد عن العلاقات المحرمة خارج إطار الزواج.

4- تجنب مشاركة الأشياء الشخصية مع الأخرين، مثل أدوات الحلاقة.

تجدر الإشارة، أنّه لا يوجد حالياً لقاح لمنع التهاب الكبد (ج).

علاج المرض

الهدف من العلاج، هو تقليل الوفيات الناجمة عن العواقب الضارة الصحية المرتبطة بالكبد ومضاعفاته، مثل تليف أو سرطان الكبد.

إنّ أغلب المرضى، قد يتعافون من الالتهاب دون أي علاج خلال الأشهر الستة الأولى.

أما بالنسبة للمرضى، الذين تطور لديهم الحالة إلى التهاب مزمن، فيجب عليهم تلقي العلاج اللازم والذي يكون عن طريق مضادات الفيروس، والتي يحدد نوعها الطبيب المعالج، حيث يختلف العلاج باختلاف نوع الفيروس كما ذكرنا سابقاً.

المضاعفات

مع مرور الوقت، يمكن أن يسبب التهاب الكبد (ج) ضرراً خطيراً للكبد، قد يتطور الالتهاب إلى تليف الكبد، ومن ثم إلى سرطان الكبد، لكن من ناحية أخرى فإن العلاج الناجح للالتهاب، قد يقلل من احتمالية حدوث هذه المضاعفات.

ومع ذلك فإن المرضى الذين يعانون من تليف الكبد، سيحتاجون إلى مراقبة مستمرة من قبل الطبيب حتى بعد الانتهاء من العلاج.