وكذلك فان هذا الفيروس على الأغلب، لا يسبب ضرراً دائماً للكبد، ولا يؤدي إلى فشله، إلاّ في حالات نادرة جداً، وغالباً الإصابة به، قد تمنح مناعةً مدى الحياة.



وعادةً، ما تنتشر العدوى من شخص إلى آخر عن طريق الأكل، أو الشرب الملوث بالفيروس، أو من خلال تناول الطعام النّيئ، أو غير المطهي جيداً مثل المحار، والخضار، الفواكه غير المقشرة، أو بعد غسل الطعام بماء ملوث.

ومن الممكن أيضاً تلوث الطعام بعد طهيه، كما يمكن للفيروس الانتقال من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب.



أعراض المرض:

معظم حالات العدوى لدى البالغين، تصاحبها أعراض المرض، ولكنها، تكاد تكون قليلةً، أو معدومةً عند الأطفال، خصوصًا الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، كما أن متوسط فترة الحضانة، وهي (المدة بين العدوى حتى ظهور الأعراض)، يبلغ 28 يومًا، وقد يمتد (من 15 إلى 50 يومًا).



يبدأ ظهور المرض مع بداية مفاجئة من الغثيان، والقيء، وفقدان الشهية، والحمى، والوعكة، وآلام البطن، وفي غضون أيام قليلة إلى أسبوع، يصبح لون البول داكناً، وقد يلاحظ أيضاً البراز الباهت، يلي ذلك اليرقان (اصفرار الجلد وبياض العين) والحكة، ومن الممكن حدوث تضخم الكبد، وقد تظهر أعراضاً أخرى أقل شيوعاً، مثل تضخم الطحال، والطفح الجلدي، وآلام المفاصل وغيرها.



تشخيص المرض:



يتم التشخيص استناداً إلى العلامات، وأعراض المرض، بالإضافة إلى التاريخ الشخصي والمرضي، والفحص البدني، واختبار الدم بما في ذلك أنزيمات الكبد، والأجسام المضادة ضد التهاب الكبد "أ"، وغيرها، من الفحوصات اللازمة، التي قد تتطلبها الحالة.

والجدير بالذكر، أنّ اختبار الدم يصبح إيجابيًا قبل 5 أيام من ظهور الأعراض، ويبقى إيجابيًا لمدة 6 أشهر بعد الإصابة.



الوقاية من المرض:



يمكن الوقاية من فيروس التهاب الكبد "أ" بعدة طرق



يعد غسل اليدين أحد أكثر الاستراتيجيات فعالية للحد من انتقال العدوى، إذ يمكن للفيروس أن يعيش على الأصابع لمدة تصل إلى 4 ساعات.

فيما يلي بعض الطرق للوقاية من الإصابة بالفيروس، والحد من انتشاره:



● غسل اليدين (بما في ذلك بعد استخدام الحمام، وتغيير الحفاضات، وقبل تحضير، أو تناول الأطعمة).

● تجنب استخدام مياه الصنبور، والأطعمة النيئة في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي.

● طهو الطعام جيداً مع تسخين الأطعمة بشكل مناسب.

● تجنب شرب الحليب غير المبستر، أو الأطعمة التي تحتوي على الحليب غير المبستر.



● ﻏﺴﻞ اﻟﻔﻮاكه واﻟﺨﻀﺮوات اﻟﻨﻴﺌﺔ ﺟﻴﺪًا ﻗﺒﻞ اﻷكل.

● الاحتفاظ ﺑﺎﻟﻠﺤﻮم اﻟﻨﻴﺌﺔ، والأﺴﻤاﻚ، واﻟﺪواﺟﻦ، ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ باقي الأطعمة.

● ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ، واﻟﺴﻜاكين، وأﻟﻮاح اﻟﻘﻄﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ الأﻄﻌمة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻬية.



●ويجب على الأشخاص، الذين يستعدون للسفر إلى المناطق التي تنتشر فيها عدوى فيروس التهاب الكبد، اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تناول الطعام، والشراب لتجنب الإصابة بالمرض، بالإضافة إلى أخذ التطعيم ضد التهاب الكبد "أ"، أو الأجسام المضادة عن طريق الحقن.



العلاج:



لا يوجد علاج لفيروس التهاب الكبد "أ"، ومن ناحية أخرى، فإن معظم المصابين يتعافون مع العلاجات الداعمة، بما في ذلك الراحة، ويمكن تناول الأدوية التي تقلل من حدة الأعراض، كما أنّ الوقت اللازم للشفاء، قد يختلف من شخص إلى آخر، وبشكل عام يجب على المصاب ألاّ يعود إلى العمل، أو المدرسة، حتى يتعافى من الحمى، واليرقان، وتعود الشهية إلى طبيعتها.



ومن المهم أن يتجنب المريض تناول الأدوية، التي يمكنها التأثير على الكبد، منها الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، على سبيل المثال، (acetaminophen / Tylenol) وغيرها.