مرض الروماتيزم

وقد تتطور هذه الأعراض محدثةً تشوهات، في حال لم يتم علاجها، وقد يهاجم كذلك أعضاءً أخرى في الجسم مثل الرئتين، والقلب والأعصاب وغيرها.

الأسباب:

إن أسباب حدوث الروماتيزم غير معروفة، لكن على مدى السنوات السابقة، يرى العلماء أن هناك عوامل، قد تزيد من خطر الإصابة به، بالإضافة إلى عوامل جينية وبيئية تساهم في ظهور وتطور المرض عند بعض الأفراد، الذين لديهم قابلية أعلى عن باقي الأشخاص.

من العوامل التي تزيد من خطر إصابة الشخص بالتهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:

1- النساء أكثر عرضة من الرجال بثلاث مرات لتطور التهاب المفاصل الروماتويدي.

2- الجينات لا تسبب التهاب المفاصل الروماتويدي، فهي تؤثر فقط على خطر تطورها، كما أن هناك جينات محددة عند بعض الأشخاص، مثل جينات (HLA)، التي تجعلهم أكثر عرضةً للإصابة بهذا المرض.

3- العدوى، مثل العدوى البكتيرية، ولكن لا يوجد دليل واضح يربط العدوى بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

4- تدخين السجائر هو عامل معترف به، يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

5- الإجهاد، أو الصدمات، أو "أحداث الحياة" المجهدة (مثل الطلاق، الحوادث، الحزن، إلخ)، قد تم الإبلاغ عن حدوثها من المرضى قَبل تعرضهم للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

أعراض المرض:

عند معظم الأشخاص، يبدأ المرض في الخمسينات من العمر، وقد تمر أسابيع أو أشهر قبل أن تكون الأعراض المميزة مزعجة، بما يكفي لجعل الشخص يلجأ إلى الرعاية الطبية، وقد تشمل الأعراض المبكرة التعب، آلام العضلات، حمى منخفضة الدرجة، فقدان الوزن، التنميل، ووخز في اليدين، وفي بعض الحالات تحدث هذه الأعراض قبل ملاحظة ألم، أو تصلب في المفاصل.

في المراحل المبكرة، يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي عادةً المفاصل الصغيرة، وخاصةً مفاصل أصابع اليدين والقدمين، قد يبدأ أيضاً في مفصل واحد كبير، مثل الركبة، أو الكتف، أو قد يأتي ويذهب وينتقل من مفصل إلى آخر، حيث أنه قد يصيب أي مفصل في الجسم.

تبدأ الأعراض بوجود ألم، وأحياناً تورم واحمرار في المفاصل لمدة تزيد عن 6 أسابيع، مع حدوث تصلب، أو تيبس في المفاصل لمدة ساعة، غالباً عند الصباح بعد الاستيقاظ، وكذلك يمكن رؤية بعض التغييرات في الجلد، أو في شكل المفصل.

ومع تقدم الحالة قد تحدث تشوهات في المفاصل مع تلف في الأربطة، مثل تشوه عنق البجع، الذي يصيب مفاصل اليدين الصغيرة في الحالات المتقدمة، التي لم يتم علاجها في وقت مبكر، وكذلك قد تظهر بعض التورمات، والنتوءات في مفاصل اليدين.

وكما ذكرنا سابقاً، فإن التهاب المفاصل الروماتويدي، قد يصيب باقي أعضاء الجسم، وكذلك قد يؤدي إلى التهاب في الأغشية المحيطة بالقلب، أو الرئتين، وأمراض العين الالتهابية وغيرها.

تشخيص المرض:

يتم التشخيص عن طريق الأعراض السابقة، وكذلك التاريخ المرضي الشخصي والعائلي للمصاب، بالإضافة إلى الفحص السريري، ومن الممكن أيضاً إجراء بعض الفحوصات المختبرية عن طريق الدم، والأشعة، ثم تتم إحالة المريض إلى أخصائي روماتيزم، لتأكيد التشخيص، والبدء في العلاج في أقرب فرصة، حيث لا يجب تأخير العلاج في حال الاشتباه بوجود المرض.

العلاج:

يلعب العلاج دوراً أساسياً في السيطرة على التهاب المفاصل الروماتويدي، وفي التقليل من تلف المفاصل، والتحكم في الأعراض، والحفاظ على جودة حياة المريض، وقدرته على العمل.

عادةً، ما ينطوي العلاج على مزيج من العلاج بالعقاقير، والعلاجات الأخرى غير الدوائية، والعلاج الوظيفي، وفي بعض الحالات، قد يشمل العلاج أيضًا الجراحة.

يتم اختيار الطرق العلاجية المناسبة حسب حالة المريض، وشدة الأعراض، بالإضافة إلى وجود أمراض أخرى، يعاني منها المريض مثل، أمراض الكبد والكلى.

هناك العديد من الطرق غير الدوائية، التي قد تساهم في العلاج، منها تقليل الوزن، وممارسة الرياضة بانتظام مع اتباع نظام غذائي صحي، الإقلاع عن التدخين، وأخذ قسطٍ كافٍ من الراحة، والنوم، وكذلك الحرص على أخذ كميات كافية من فيتامين دال، أو الكالسيوم، إمّا عن طريق الغذاء، أو المكملات الغذائية.

كما ذكرنا سابقاً، فإنّ العلاج، يستند على بعض العوامل، منها شدة المرض، ومدى تطور الأعراض من بسيطة إلى شديدة، حيث من الممكن استخدام بعض الأدوية التي تخفف الألم والاتهاب البسيط، منها الستيرويد (الكورتيزون)، وكذلك مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAID)، والتي قد تستخدم لفترة قصيرة، أمّا بالنسبة للعلاج الفعلي على المدى الطويل، يتم استخدام أدوية تعرف باسم الأدوية المضادة للروماتويد، والمعدلة لسير المرض Disease modifying antirheumatic drugs)) والتي تشمل أنواعاً كثيرةً، حيث تُعطى هذه كي تُبطِّئ من تطوّر المرض، وكذلك لحماية المَفاصل من التشوّه، ومثال عليها الميثوتريكسيت ( methotrexate).