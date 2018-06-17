الإنهاك الحراري وضربة الشمس

الأسباب وعوامل الخطر:





هناك العديد من عوامل الخطر التي قد تجعل فئة معينة معرضة أكثر للأمراض المرتبطة بالحرارة، والتي تشمل على سبيل المثال كبر السن أو الأشخاص الذين لا يستطيعون الاعتناء بأنفسهم مثل الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة، تناول بعض الأدوية مثل مدر البول، وعدم الاعتياد على البيئات الساخنة وغيرها من العوامل.

إن الأمراض المرتبطة بالحرارة هي أساساً نتيجة للتعرض الطويل للبيئات الحارة والرطبة مثل ما يحدث في الحج أو أثناء العمل في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس أو عند ترك الأطفال في السيارة أو ممارسة التمارين الرياضية بشكل مكثف تحت الظروف الحارة والرطبة وما إلى ذلك من الظروف التي تجعل الفرد معرضاً للحرارة لفترات طويلة.

الأعراض

هناك العديد من الأعراض التي تختلف شدتها حسب درجة الحرارة ونذكر منها أعراض الانهاك الحراري وضربة الشمس:

أعراض الإنهاك الحراري Heat exhaustion:

• درجة الحرارة مرتفعة ولكن عادة أقل من 40 درجة مئوية.

• العطش الشديد مع تقلصات في العضلات وتسارع ضربات القلب، واﻧﺧﻔﺎض ﺿﻐط اﻟدم.

• يتم الحفاظ على آليات تنظيم الحرارة ولا توجد أي أعراض عصبية.

• يوجد ارتباك خفيف وتهيج.

• يشعر المريض بالغثيان مع وجود اﻟﺻداع، اﻟﻌطش والتعرق وكذلك يشتكي من انخفاض في كمية البول.

أعراض ضربة الشمس Heatstroke

• درجة الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية مع وجود أعراض عصبية تتراوح ما بين الارتباك إلى الغيبوبة.

• فقدان القدرة على العرق وفقدان آليات تنظيم الحرارة.

• الصداع، الغثيان والتقيؤ، تسارع ضربات القلب، ألم في العضلات، دوخة.

• إذا ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 41 درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻠﻒ اﻟﺪﻣﺎغ واﻟﻜﺒﺪ واﻟﻜﻠﻰ واﻟﻌﻀﻼت.

التشخيص





يتم تشخيص ضربة الشمس والإجهاد عن طريق التاريخ المرضي والشخصي للمريض وكذلك وجود الأعراض التي تم ذكرها سابقاً مع الفحص السريري، ومن الممكن أيضاً إجراء بعض فحوصات الدم لاستبعاد أي إصابة لمختلف أجهزة الجسم وأعضاءه.

الوقاية والعلاج





طرق الوقاية فعالة للغاية في الحد من الوفيات والأضرار من خلال الحفاظ على الترطيب الكافي وتجنب الجفاف عن طريق شرب كميات مناسبة من السوائل، وتجنب التعرض للحرارة لفترة طويلة، ارتداء الملابس الخفيفة، وتجنب ممارسة الرياضة في بيئة حارة ورطبة.

الهدف الأساسي لعلاج الأمراض المرتبطة بالحرارة هو تخفيض درجة الحرارة بسرعة باستخدام طرق مختلفة وفقاً لما يلي:

- في حالة الانهاك الحراري ، يجب نقل المريض من المكان الذي تعرض فيه للحرارة أو إبعاده عن مصدر الحرارة الخارجي، مع إعطائه سوائل ومحاليل الجفاف عن طريق الفم والخضوع للتبريد التبخيري (evaporative cooling) الذي يمكن القيام به عن طريق ترطيب الجلد بالماء مع تعريضه لهواء دافئ.

- في حالة ضربة الشمس تتم معالجة المريض في البداية بالعمل على خفض درجة حرارة الجسم بسرعة عن طريق الغمر في حمام ثلجي، أو باستخدام بطانيات التبريد، أو وضع كمادات الثلج على الإبطين، والفخذ، والرقبة والرأس وإعطاء بعض الأدوية حسب ارشادات الطبيب.