بورصة سوق اللاعبين

والوضع لم يقتصر على اللاعبين المحليين فقط، فبعد ثلاثين يوماً وأكثر، من انتهاء دوري الخليج العربي، لازال الغموض يحوم حول بعض الأندية، التي لم تعلن عن صفقاتها من اللاعبين المحليين، أو الأجانب، أو حتى المدربين، رغم اقتراب فترة الإعداد لفرق البطولة بداية الشهر القادم.

كما أن أرقام بورصة اللاعبين يكسوها اللون الأحمر منذ فترة من الوقت، وهو لون الانخفاض والتراجع في عالم المال، قد لا يعود السبب لوجود لوائح مشددة، بل بسقف الرواتب التي اعتمدها اتحاد الكرة مؤخراً.

في الفترات السابقة تذمر المراقبون من ندرة اللاعبين ذوي الجودة، خاصةً في السوق المحلي.

اعتقد أن هذا العام سيختلف الوضع بوجود مجموعة من اللاعبين ذوي الصفة الدولية، والتي بلا شك تتمتع بإمكانيات عالية متوفرة وتبحث عن عقود جديدة أبرزها، أحمد خليل الحاصل على لقب أفضل لاعب آسيوي عام 2015.

افتتاحية الميركاتو الصيفي، كانت صفقة انتقال اللاعب عبد الله النقبي من الظفرة إلى شباب الأهلي، إذ تُعد مكتملة المواصفات فنياً ومادياً.

الشارع الرياضي يترقب بشغف الأسماء الجديدة من اللاعبين الأجانب، التي ستشدّ الرحال إلى دوري الخليج العربي.

والسؤال المطروح هل نشاهد بعض نجوم كأس العالم في ملاعبنا؟

كذلك متى يصل نجومنا المحليين إلى بر الأمان في مفاوضاتهم واختيار لون القميص الذي سيدافعون عنه في الموسم المقبل؟