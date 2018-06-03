عمليات التنحيف ... الفوائد والمضاعفات

حيث أنها أدت إلى تحقيق فقدان الوزن، بالإضافة إلى تحسن ملحوظ، أو حل للعديد من المشاكل الصحية المرتبطة بالبدانة، مثل مرض السكري من النوع الثاني.

إلى جانب الفوائد العديدة، التي يحصدها الفرد من جراء جراحات التنحيف.

قد تحدث بعض المضاعفات بعد العملية، والتي تختلف حسب نوع الجراحة، وحالة الفرد الصحية، والأمراض المزمنة، وغيرها، من العوامل الفردية.

ومن ناحية أخرى، فإن هذه المضاعفات تقل احتمالية حدوثها في حال اتباع الفرد لنصائح الطبيب، وزيارته بشكل دوري، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة الرياضة بانتظام.

الفوائد:

هناك العديد من الفوائد جراء عمليات التنحيف، نذكر منها على سبيل المثال:

1- فقدان الوزن السريع والملحوظ، والذي تتباين درجته بين مختلف أنواع عمليات التنحيف، إذ تتراوح ما بين 7-4 كيلوغرامات شهرياً خلال الأشهر الأولى، وقد يصل حتى 50 كيلوغراماً خلال العام الأول من الجراحة، حسب نوعها مع التزام الفرد بإرشادات الطبيب.

2- السيطرة على الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة، والتحكم بها في حدود المستويات الطبيعية، مثل مرض السكري من النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول في الدم.

3- تحسن الكثير من الأمراض المرتبطة بالسمنة، والتخفيف من أعراضها، مثل الارتجاع المعدي المريئي، تكيس المبايض، والعقم، مرض الكبد الدهني وغيرها.

4- تحسن في وظائف الكلى عند الذين يعانون من مرض الكلى المزمن، المرتبط بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

5- تحسن الصحة العقلية عند المرضى الذي يعانون من اضطرابات نفسية، مثل الاكتئاب واضطرابات الأكل، وكذلك تتغير نظرة الفرد لنفسه.

6- التخفيف من أعراض التهاب المفاصل، أو خشونتها بعد الجراحة، مما يؤدي إلى تحسن كبير في قدرة المرضى على التحرك، وممارسة الرياضة دون ألم أو مشقة.

7- انخفاض خطورة الإصابة ببعض أنواع السرطان المرتبطة بالسمنة، منها سرطان الثدي، وبطانة الرحم، والقولون والكلى والبنكرياس.

المضاعفات:

تختلف المضاعفات التي تلي جراحات التنحيف، حسب التاريخ المرضي للفرد، نذكر منها على سبيل المثال:

1- آلام البطن، والغثيان والتقيؤ، تغيير في حركة الأمعاء، والذي يؤدي إلى الإسهال بشكل كبير، أو أحياناً الإمساك.

2- نزول السكر في الدم عن المستوى الطبيعي.

3- فقر الدم، ونقص الفيتامينات والمعادن، أهمها فيتامين ب 1 و ب 12، فيتامين د، والكالسيوم، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم والفوسفور.

4- توسع المعدة بعد عملية التكميم، خاصة عند الإفراط في الأكل.

5- حصى المرارة، أو الكلى.

6- انسداد الشريان الرئوي، وتجلط الأوردة العميقة.

7- نزيف في الجهاز الهضمي، انسداد الأمعاء، أو القرحة، أو الفتق في مكان الجراحة.

8- عدوى أو التهاب الجرح في مكان العملية.

9- متلازمة الإغراق "dumping syndrome"، والتي تشمل مجموعة من الأعراض، منها الشعور بالضعف، والتعرق، والشحوب، وأحياناً آلام في المعدة مع الإسهال، أو التقيؤ.

وتظهر الأعراض بعد تناول الطعام، وخاصة إذا كان الطعام غنياً بالكربوهيدرات، وذلك نتيجة للتفريغ السريع للطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، وبالتالي تحفيز إفراز هرمون الأنسولين، مما يؤدي إلى انخفاض السكر في الدم.