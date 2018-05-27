عمليات التنحيف... "التقييم ما قبل الجراحة" الجزء الثالث

يتضمن التقييم قبل الجراحة عدة نواحي تعتمد على حالة الفرد، منها على سبيل المثال:





1-التقييم النفسي قبل الجراحة:

الهدف من التقييم النفسي قبل الجراحة هو تحديد ما إذا كان المرشح للجراحة قادر وراغب في إجراء تغييرات على نمط الحياة لفقدان الوزن، كما سيحدد التقييم النفسي أيضاً الاضطرابات النفسية على سبيل المثال، الاضطراب ثنائي القطب، الاكتئاب الشديد وغيرها حيث يمكن علاجها قبل الجراحة لتقليل التحديات في إنقاص الوزن والحد من خطر حدوث مضاعفات نفسية بعد العملية الجراحية.

إن التقييم النفسي يتضمن خصائص سلوكية ومهارات معرفية وعاطفية ودوافع وتوقعات لتحديد ما إذا كان لدى المرضى مجموعة المهارات اللازمة للخضوع لإجراء علاج البدانة.

2-التقييم الطبي:

يتم أخذ التاريخ الشخصي والمرضي والعائلي بالإضافة الى الفحص السريري وعمل الفحوصات اللازمة للكشف عن الأمراض، حيث أن العديد من الذي يعانون من السمنة المفرطة لديهم أمراض غير مشخصة تتعلق بالسمنة على سبيل المثال ارتفاع ضغط الدم والسكري وانقطاع التنفس الإنسدادي أثناء النوم (OSA) وسوء التغذية لتقييم المريض من حيث الملاءمة للجراحة، وكذلك يتم عمل فحوصات أخرى والتي يقررها الطبيب بعد الفحص ومعرفة التاريخ المرضي والعائلي ومنها فحوصات الدم مثل عد الدم الكامل ونسبة الحديد في الدم، وظائف الكلى والكبد والغدة الدرقية والفيتامينات وغيرها، وكذلك فحص السونار للبطن، منظار للمريء والمعدة والقولون، فحص وظائف الرئة، وغيرها من الفحوصات حسب حالة الفرد والأمراض المزمنة التي يعاني منها.

تجدر الإشارة إلى أنه تنصح النساء بتجنب الحمل في فترة ما بين 18 إلى 24 شهر بعد الجراحة، لذلك يوصى باستشارة الطبيبة النسائية لمعرفة طرق منع الحمل الملائمة.

3-التغذية:

يتم وضع خطة غذائية بمساعدة أخصائي التغذية، حيث يجب على جميع المرضى اتباع خطط غذائية قبل ووقت الجراحة وبعدها، بالإضافة إلى ذلك يتم إرشاد المرضى وتثقيفهم حول كيفية قراءة المحتوى الغذائي للأطعمة، وتحديد الأحجام المناسبة للوجبات، والعثور على بدائل الوجبات الخفيفة والمشروبات، وكذلك إعداد الأطعمة والتسوق لها.

4-تقييم مخاطر التخدير

تؤدي السمنة إلى تغيرات في الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية والتي تؤثر على إعطاء التخدير العام أو المسكنات بعد الجراحة، لذلك يجب استشارة طبيب التخدير قبل الجراحة للكشف عن المخاطر أو العوامل التي من الممكن أن تؤثر في الجراحة.