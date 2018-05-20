عمليات التنحيف "الجزء الثاني"

آلية عمل جراحات السمنة والتنحيف غير مفهومة تماماً في الوقت الحالي، ولكن يزعم أنها تعمل على إنقاص الوزن عن طريق تقليص حجم المعدة أو التقليل من امتصاص الجسم للمواد الغذائية، بالإضافة إلى التغيرات الهرمونية.

يتم إجراء معظم العمليات الجراحية لعلاج البدانة بالمنظار، عوضاً عن الجراحة المفتوحة، وذلك بسبب انخفاض مستوى المضاعفات ومعدلات الوفيات، بالإضافة إلى قصر فترة النقاهة والإقامة في المستشفى.

يعتمد اختيار الإجراء أو الجراحة على تفضيل المريض وخبرة الجراح وتوفر الإمكانيات والخدمات في المستشفى، وخطورة العملية أو الأعراض الجانبية التي قد تخلفها على الفرد، والأمراض التي يعاني منها، بالإضافة إلى عوامل أخرى عديدة تختلف من فرد إلى آخر.

هناك العديد من الطرق والجراحات التي تؤدي إلى إنقاص الوزن، وتشمل العمليات الأكثر شيوعاً ما يلي:

1- تحويل مسار المعدة (Gastric bypass):

تتم العملية عن طريق تدبيس أو غلق الجزء العلوي من المعدة وتشكيل جيب صغير، ومن ثم يتم قطع جزء من الأمعاء الدقيقة "الجزء الأوسط" وربطها بالجيب، ومن ثم إعادة ربط الطرف الآخر بالأمعاء الدقيقة "الجزء الاول" المرتبطة بالجزء السفلي من المعدة.

2- ربط المعدة (Gastric banding):

تتم العملية عن طريق استخدام رباط أو شريط مرن من السيليكون يوضع حول الجزء العلوي من المعدة، ومن الممكن تعديل حجمه عن طريق حقنه بمحلول ملحي من خلال منفذ يتم وضعه تحت الجلد.

3- تكميم أو قص المعدة (Sleeve gastrectomy):

تتم العملية عن طريق إزالة ثلاثة أرباع المعدة مع ترك جزء صغير ضيق كالأنبوب يشبه الموزة، وهذه العملية تصغر حجم المعدة بشكل دائم.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الجراحات والإجراءات لعلاج البدانة منها بالون المعدة، حقن البوتكس بالمعدة وغيرها، وفي هذه المقالة تم ذكر العمليات الأكثر شيوعاً حول العالم، والتي خضعت للعديد من الدراسات للتأكد من مدى فعاليتها وتأثيرها على صحة الفرد.

يتم في عملية بالون المعدة وضع البالون لتقليص حجم المعدة، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع، ومن ناحية أخرى تتم عملية حقن البوتكس داخل المعدة وهو إجراء بسيط وسريع يعمل على إراحة وإرخاء عضلات المعدة مما يؤدي إلى الشعور السريع بالشبع وعدم الرغبة في تناول الطعام.