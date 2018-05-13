عمليات التنحيف "الجزء الأول"

هناك العديد من المخاطر الصحية المرتبطة بالسمنة منها مرض السكري من النوع الثاني، أمراض القلب، السكتة الدماغية، السرطانات "مثل الثدي، والقولون، والرحم"، والاكتئاب وغيرها من الأمراض.

ومن ناحية أخرى، فإن التكاليف الاقتصادية المرتفعة لعلاج السمنة ومضاعفاتها، لذلك فإن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من خطر حدوث المضاعفات، وكذلك يساهم في تحسين الظروف الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر.

قد تكون الطرق الطبية والسلوكية لفقدان الوزن غير فعالة للعديد من الأفراد، وبالتالي فإن الإجراءات الجراحية لعلاج البدانة شائعة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، بسبب فعاليتها في خفض الوزن، وتحسين التحكم في مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم وغيرها.

فيما يلي المرشحون لإجراء جراحة لعلاج البدانة:

1 - البالغون الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40، ولا يعانون من أي أمراض أو مشاكل صحية.

2- البالغون الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أكثر من 35 والذين يعانون من أحد الأمراض التالية على سبيل المثال لا الحصر:

• داء السكري من النوع الثاني.

• توقف التنفس أثناء النوم (OSA).

• ارتفاع ضغط الدم.

• ارتفاع الكوليسترول في الدم.

• مرض الكبد الدهني "fatty liver"

•الارتجاع المعدي المرئي "GERD"

•الربو.

• التهاب المفاصل الموهن.

• عدم تمكن المريض من الخضوع للعمليات الجراحية الأخرى نتيجة للسمنة "مثل جراحة تبديل المفصل، الفتق، أو السلس البولي".

تجدر الإشارة، أنه قد يوصي الطبيب بجراحة التنحيف للأفراد ذوي مؤشر كتلة الجسم من 30 إلى 34.9، والذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، الذي تصعب السيطرة عليه بالأدوية أو بالطرق العلاجية الأخرى، وكذلك للأفراد الذين يعانون من متلازمة الأيض.

عمليات السمنة "التنحيف" قد لا تصلح لبعض الأفراد، الذين يعانون من حالات معينة وكذلك للأفراد في مرحلة متقدمة من العمر "فوق 65 سنة" أو في سن مبكرة جداً "أقل من 18 عاماً"، ولكن قد يتم أخذ هذه العمليات في الاعتبار في بعض الحالات المتقدمة.

من الحالات الطبية أو النفسية، التي تحول دون إجراء جراحات لعلاج السمنة تشمل:

● الاكتئاب الشديد، أو الأمراض النفسية غير المعالجة أو اضطرابات الأكل "مثل الشره المرضي".

● تعاطي المخدرات والكحول.

● الأمراض القلبية الحادة التي قد يصاحبها خطورة شديدة باستخدام المخدر" البنج" أثناء العملية، أو تجلط الدم الحاد.

● عدم القدرة على الامتثال للمتطلبات الغذائية بعد جراحة التنحيف بما في ذلك تناول الفيتامينات مدى الحياة.